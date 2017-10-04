Культурно-деловой центр российских немцев начал работу в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 4 октября. /ТАСС/. Культурно-деловой центр российских немцев открылся в среду в Калининграде. Он рассчитан не только на этно-культурную, но и экономическую работу для укрепления связи между странами, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

"Российско-немецкий дом в Калининграде переживает второе рождение. Он возрождается в новом формате, и я уверен, что этот формат будет более жизнеспособен и принесет пользу в создании комфортного межнационального, межкультурного взаимодействия всех национальностей, проживающих в Калининградской области, и приведет к активизации деловой жизни в Калининграде, взаимодействию с нашими немецкими партнерами", - сказал на церемонии глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

Он отметил, что к деятельности обновленного культурно-делового центра "добавляется экономическая составляющая", что существенно отличает его от прежнего. "Раньше российско-немецкие дома концентрировались на работе только этно-культурной, а сейчас еще будут проходить экономические форумы, пойдет деловое взаимодействие между представителями, как правило, малого и среднего бизнеса", - добавил Баринов. По его словам, именно малый и средний бизнес нуждаются в помощи в налаживании связей.

Как отметил глава ФАДН, деятельность, которая была развернута на базе Российско-немецкого дома в Калининграде в последние годы, "не устраивала ни региональные власти, ни национально-культурную автономию российских немцев, ни немецкую сторону, ни нас, как федеральный орган исполнительной власти, отвечающий за реализацию национальной политики". "Я думаю, что эту страницу мы перелистнули, и это останется в прошлом", - сказал он.

Центр открыт при поддержке ФАДН и Федеральной национально-культурной автономии российских немцев.

Проблема "Немецко-Русского дома"

"Культурно-деловой центр российских немцев", открывшийся в Калининграде 4 октября, создан вместо включенного в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, Общества немецкой культуры российских немцев "Айнтрахт-Согласие".

В 2015-2016 годах Минюст провел проверки "Айнтрахт-Согласия", финансируемого МВД Германии, на его принадлежность к "иностранным агентам". Министерство пришло к выводу, что некоторые мероприятия, проводимые обществом, "могли послужить условием популяризации нацистской идеологии, являющейся формой экстремизма". В январе 2017 года общество, которое также являлось учредителем НКО "Немецко-Русский дом", было внесено в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Организация, зарегистрированная Минюстом Калининградской области 1 июля 2002 года, несколько раз попадала на страницы местной прессы из-за скандалов. В частности, в 2014 году на "Вечере памяти и скорби российских немцев", проходившем в "Немецко-Русском доме", атташе по культуре генконсульства Германии Даниэль Лисснер сделал антироссийские заявления о ситуации в Крыму и на Украине.

Также, по данным Минюста, Общество помощи Восточной Пруссии и глава организации Виктор Гофман, одновременно являвшийся президентом "Немецко-Русского дома", популяризировали творчество немецкой поэтессы Агнес Мигель, которая являлась членом нацистской партии.