Овцебыки распространилась по Таймыру за сотни километров от первоначального ареала

КРАСНОЯРСК, 4 октября. /ТАСС/. Овцебыки, несколько десятков которых были завезены на Таймыр в 70-е годы прошлого века, распространились за сотни километров от первоначального ареала в горах на востоке полуострова. Об этом в среду сообщили в дирекции "Заповедников Таймыра".

В Российской Арктике акклиматизация овцебыков началась с середины 70-х годов. Он был завезен с североамериканского континента в 1974-1975 годах и выпущен на полуострове Таймыр (30 особей) и на острове Врангеля (20 особей).

"Возникновение на Таймыре крупной динамичной популяции овцебыка стало возможным благодаря удачному подбору места выпуска. <...> Была отмечена самая дальняя миграция взрослых самцов овцебыков в разных направлениях. Они появились на реке Пясина (600 км к западу от Бикады, где они были расселены), в верховьях реки Верхняя Таймыра, мысе Челюскин, на побережье моря Лаптевых до бухты Прончищевой, мыса Цветкова, заливах Фаддея", - сообщили в дирекции.

По информации главного научного сотрудника дирекции Леонида Колпащикова, на берегах Пясины и ее притоках довольно много взрослых самцов овцебыков. Они ежегодно подходят с востока и становятся жертвами браконьеров. По оценке ученого, к настоящему времени численность овцебыка достигла уровня, при котором возможно его одомашнивание и ограниченная спортивная охота.

"Овцебыки Таймыра продолжают расширять ареал. Высоко адаптированные к суровой среде обитания таймырские овцебыки довольно легко выживают и дают потомство в новых районах выпусков. Для содержания на фермах их отлавливали на Таймыре и завезли в Якутию, на Ямал, Эвенкию и зоопарки России", - отметили в дирекции.

Происхождение овцебыка

Овцебыки водились на Таймыре более 2 тысяч лет назад, о чем свидетельствуют находки археологов. Их стада паслись по соседству с мамонтами и шерстистыми носорогами. Изменения климата и охота привели к исчезновению этих животных.

Несколько стад были завезены из Канады и Соединенных Штатов Америки в семидесятые годы прошлого века. В 1982 году в районе реки Бикады на востоке Таймыра обитали всего 66 овцебыков. Сейчас эти животные распространились по огромным просторам арктического полуострова, животные заходят в горы Путорана. По данным на 2012 год, их популяция достигла 9 тысяч, по прогнозам, к 2020 году она может вырасти до 25-30 тысяч, в отдаленной перспективе - увеличится до 200 тысяч животных.