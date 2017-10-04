В Воронежской области до конца года откроют представительство главы Чеченской Республики

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ВОРОНЕЖ, 4 октября. /ТАСС/. Представительство главы Чеченской Республики в Воронежской области будет открыто до конца года, представителем Рамзана Кадырова в регионе станет Аднан Носаев, который около 20 лет возглавляет чеченскую диаспору в регионе. Об этом сообщил ТАСС директор департамента внешних связей министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Иса Хаджимуратов.
"До конца 2017 года в Воронежской области будет открыто представительство главы Чеченской Республики, все этапы согласования кандидатуры представителя пройдены", - сказал Хаджимуратов.
Он добавил, что это общественная должность, требующая активной работы для улучшения отношений между регионами.
Как сообщил ТАСС Аднан Носаев, чеченская община в Воронежской области насчитывает около 2 тыс. человек.
По словам Исы Хаджимуратова, новое отделение станет 39-м представительством главы Чеченской республики в регионах в России.