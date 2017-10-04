Дожди и ветер придут в Центральную Россию, на юге температура опустится ниже нормы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Дождь и сильный ветер придут в Центральную Россию в ближайшие дни, в южных регионах температура опустится ниже нормы на четыре-семь градусов. Ухудшение погоды в Центральном федеральном округе (ЦФО) отчасти связано с ураганом "Мария", бушевавшем ранее в Карибском море, рассказали ТАСС в среду в центре "Фобос".

Управление МЧС по Тверской области предупредило о порывах ветра в регионе до 15 м/с. В Воронежской, Тульской, Брянской и Смоленской областях метеорологи прогнозируют ветер до 17 м/с. В Орловской области МЧС предупреждает о ветре до 18 м/с. Спасатели отмечают, что из-за непогоды возрастет вероятность обрывов линий электропередачи, обрушения крыш, падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций.

Везде ветер будет сопровождаться дождем. Однако в центральных регионах ощутимо потеплеет, и вместо семи-восьми градусов столбики термометров поднимутся до 12-14 градусов. В Тамбовской, Липецкой и Воронежской областях дожди принесет южный ветер. По данным Воронежского и Липецкого гидрометцентров, небольшие, но продолжительные дожди в этих областях будут идти 4 и 5 октября, но температура может достигать 15 градусов.

Отголосок Карибов в центре России

Как пояснили ТАСС в Центре погоды "Фобос", усиление ветра в ЦФО отчасти, но все же связано с ураганом "Мария". "В регионы ЦФО ветры принесет циклон, который сформировался над Атлантическим океаном. Но говорить о том, что до центральной России дойдут отголоски того самого урагана "Мария" не совсем корректно - циклон сформировался под влиянием этого урагана лишь частично и не имеет к нему прямого отношения", - отметил синоптик центра. Он добавил, что ветреная погода продержится на территории Центральной России, включая столичный регион, вплоть до выходных.

В некоторых регионах ЦФО погода продолжит баловать местных жителей. Так, во Владимирской области в ближайшие дни прогнозируют переменную облачность без осадков и юго-западный ветер около 7 м/c. Температура воздуха в регионе составит 7-12 градусов.

Дожди уже пришли в Санкт-Петербург

Дожди, которых ждут в ЦФО, уже пришли в северо-западные регионы России. Главный синоптик Петербургского гидрометцентра Александр Колесов рассказал ТАСС, что, по данным метеоспутников, погоду в этой части России в ближайшее время сформирует циклон, центр которого расположился над Ботническим заливом Балтийского моря. "Этот циклон уже вызвал дожди в Петербурге и на северо- западе и обеспечит дождливую погоду на протяжении предстоящей недели", - отметил эксперт. В среду в Петерьурге температура воздуха составляет около восьми градусов, скорость ветра - до 7 м/с.

В Коми на один-два градуса теплее, чем обычно - в среду в столице региона Сыктывкаре - до плюс пяти градусов. Однако в четверг циклон принесет в республику небольшое похолодание и усиление ветра до 10-12 м/с, пройдут дожди. Как рассказала ТАСС начальник отдела Коми Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Козак, ранней зимы, как в 2014-2015 годах, в этот раз в Коми не ждут. Она отметила, что в регионе уже выпал первый снег, однако "снежного покрова нет и в ближайшие дни не ожидается".

На Урале и в Сибири - первый снег

Что касается Уральского федерального округа (УФО), то, как сообщал ТАСС накануне, там выпал и продолжает лежать первый снег. Так, в Курганской области пользователи соцсетей выкладывают фотографии снега, при этом местные автолюбители сообщают, что уже сменили летнюю резину на зимнюю. До конца среды на Урале ожидается мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ранее в Гидрометцентре Свердловской области сообщали, что первый снег растает к концу недели, способствовать этому будет рост температуры, когда столбики термометров покажут в Кургане +11 градусов вместо минус двух - плюс одного градуса.

Также холодно пока и в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. По данным регионального Гидрометцентра, в регионе 4 октября местами ожидаются небольшие осадки - мокрый снег, дождь. В ночь на 5 октября ожидается 0-5 градусов, в восточных районах 6-11 градусов ниже нуляя, днем три-восемь градусов тепла, на востоке от минус трех до плюс двух градусов.

В Омске выпавший утром среды снег превратил улицы города в большой каток. Утренние пробки усугубились массовыми ДТП. Исполняющий обязанности мэра города Сергей Фролов поручил начать посыпать улицы противогололедными материалами. К обеду лед сменила слякоть, однако в ближайшие два дня в Омской области прогнозируют ночные заморозки, а днем температура составит пять-семь градусов выше нуля.

Похолодание пришло на Кавказ

В Северной Осетии температура воздуха в последние дни снизилась до плюс шести градусов. Из-за похолодания глава республики Вячеслав Битаров поручил начать отопительный сезон раньше положенных сроков. В горных районах республики уже выпал снег, но, по данным Минсельхоза региона, посевам пока ничего угрожает.

До 17 градусов тепла поднимется температура воздуха в Дагестане. В среду в приморских районах республики - переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер до 7-12 м/с. Температура ночью составит 6-11, днем 12-17 градусов. В низменных районах - без осадков, ветер до 7-12 м/с и такая же температура. В предгорных и горных районах республики ожидается небольшой ветер, температура ночью составит три-восемь градусов, в районах, расположенных выше 2 тыс. метров над уровнем моря - до минус двух градусов ночью, днем - от пяти до 15 градусов тепла.

"В Карачаево-Черкесии с 26 сентября среднесуточная температура держится ниже климатической нормы на четыре-семь градусов - днем по республике в эти дни воздух прогревается только до 10-15 градусов. Было влияние холодного антициклона. Этот антициклон проходит, и с сегодняшнего дня температура будет повышаться, местами в конце недели повысится до 22 градусов", - рассказали ТАСС в республиканском Гидрометцентре.

На Дальнем Востоке продолжается осень

Температура воздуха на Дальнем Востоке продолжает понижаться и приближается к осенней норме. По данным Примгидромета, гребень антициклона через северные провинции Китая распространяется на север, до побережья Северного Ледовитого океана, под его влиянием остаются Якутия, Амурская и Еврейская автономная области. В этих регионах - переменная облачность, преимущественно без осадков.

Обширный циклонический вихрь с двумя центрами, один из которых находится над западным побережьем Камчатки, а другой - на юге Берингова моря, определяют характер погоды не только над акваториями Охотского и Берингова моря, но и на Сахалине, в Камчатском крае, на востоке и севере Хабаровского края, в Магаданской области и на Чукотке. Тут местами пройдут небольшие и умеренные осадки, на побережьях сильный ветер. В Магаданской области и на Чукотке температура днем от нуля до пяти градусов, на Сахалине и Камчатке 9-14 градусов выше нуля. Осадки будут меняться от снега и мокрого снега до дождя.