В Чечне определили лучших сотрудников Центра управления в кризисных ситуациях

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Лучших сотрудников Центра управления в кризисных ситуациях выбрали в Чечне, сообщает Главное управление МЧС по Чеченской Республике.

"В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Чеченской Республике определены лучший старший оперативный дежурный и лучший специалист по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Конкурс среди сотрудников ЦУКС проводился в рамках регионального этапа Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей "Созвездие мужества". Специальная комиссия оценивала знание должностных обязанностей, качество несения оперативного дежурства, отработку действий при возникновении ЧС, уровень физической подготовки и другие показатели.

"Победителем в номинации "Лучший старший оперативный дежурный" стал Адам Дениев, в номинации "Лучший специалист по мониторингу и прогнозированию ЧС" - Ислам Махтиев", - уточнили в ГУ МЧС. Они будут представлять Чеченскую Республику на межрегиональном этапе фестиваля "Созвездие мужества".