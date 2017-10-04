В Чечне определили лучших сотрудников Центра управления в кризисных ситуациях

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Лучших сотрудников Центра управления в кризисных ситуациях выбрали в Чечне, сообщает Главное управление МЧС по Чеченской Республике.
"В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Чеченской Республике определены лучший старший оперативный дежурный и лучший специалист по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.
Конкурс среди сотрудников ЦУКС проводился в рамках регионального этапа Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей "Созвездие мужества". Специальная комиссия оценивала знание должностных обязанностей, качество несения оперативного дежурства, отработку действий при возникновении ЧС, уровень физической подготовки и другие показатели.
"Победителем в номинации "Лучший старший оперативный дежурный" стал Адам Дениев, в номинации "Лучший специалист по мониторингу и прогнозированию ЧС" - Ислам Махтиев", - уточнили в ГУ МЧС. Они будут представлять Чеченскую Республику на межрегиональном этапе фестиваля "Созвездие мужества".