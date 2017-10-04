Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Чечне определили лучших сотрудников Центра управления в кризисных ситуациях

В стране
4 октября, 18:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Конкурс среди сотрудников проводился в рамках регионального этапа Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей "Созвездие мужества"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Лучших сотрудников Центра управления в кризисных ситуациях выбрали в Чечне, сообщает Главное управление МЧС по Чеченской Республике.

"В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Чеченской Республике определены лучший старший оперативный дежурный и лучший специалист по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Конкурс среди сотрудников ЦУКС проводился в рамках регионального этапа Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей "Созвездие мужества". Специальная комиссия оценивала знание должностных обязанностей, качество несения оперативного дежурства, отработку действий при возникновении ЧС, уровень физической подготовки и другие показатели.

"Победителем в номинации "Лучший старший оперативный дежурный" стал Адам Дениев, в номинации "Лучший специалист по мониторингу и прогнозированию ЧС" - Ислам Махтиев", - уточнили в ГУ МЧС. Они будут представлять Чеченскую Республику на межрегиональном этапе фестиваля "Созвездие мужества".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Северный Кавказ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко внес в Раду два законопроекта по Донбассу
2
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
3
Эксперт: законопроекты Порошенко о Донбассе являются частью его избирательной кампании
4
Движение на красной ветке московского метро приостановлено из-за инцидента с пассажиром
5
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
6
Путин считает разрыв между богатыми и бедными в РФ следствием "шоков" 90-х годов
7
NBC: вице-президент Пенс едва отговорил от отставки Тиллерсона, назвавшего Трампа болваном
Темы дня
Новости партнеров
Реклама