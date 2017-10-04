В Кабардино-Балкарии внедряется система единого вызова экстренных служб "112"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" внедряется в Кабардино-Балкарии, сообщает республиканский главк МЧС.

"Центр обработки вызовов системы - 112 планируется создать на базе учреждения "Безопасная республика", - говорится в сообщении. На данный момент разработана дорожная карта по выполнению мероприятий по вводу в 2017 году в опытную эксплуатацию "Системы 112" в Нальчике и вводу в постоянную эксплуатацию "Системы 112" на всей территории Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году.

"В текущем году республика получила субсидию от правительства РФ на создание "Системы 112" в КБР. При региональном софинансировании на базе ГКУ "Безопасная республика" закуплено и установлено оборудование, проведены работы по монтажу и вводу в эксплуатацию оборудования Центра обработки вызовов "Системы 112", развертывается 12 автоматизированных рабочих мест", - отмечается в сообщении. От МЧС России получено и установлено на рабочие места унифицированное специальное программное обеспечение.

Уже в 2018 году планируется ввод в эксплуатацию системы на всей территории республики.

"Система 112" - это система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории России, организованная по принципу "одного окна": на звонок отвечает оператор, способный с помощью специального программного обеспечения отправить на место вызова любую помощь - пожарных, медиков, сотрудников полиции. Одним из основных преимуществ внедряемой системы является максимальная оперативность реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах населения, так как операторы, отвечающие на звонок, способны в считанные минуты отправить на место вызова все необходимые службы помощи.