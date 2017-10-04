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Фонд Кадырова выделил более 900 млн рублей на подготовку празднования 200-летия Грозного

В стране
4 октября, 18:41 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 4, октября. /ТАСС

На деньги фонда, в частности, реконструировали две магистрали протяженностью 4,5 км

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ГРОЗНЫЙ, 4 октября. /ТАСС/. Общественный фонд им. Ахмата-Хаджи Кадырова направил за два года более 900 млн рублей на подготовку к празднованию 200-летия Грозного, которое состоится 5 октября 2018 года, сообщил ТАСС в среду зампред правительства Чечни Шахид Ахмадов.

"Программа по подготовке празднования 200-летия Грозного разбита на три года, на каждый из которых из федерального бюджета выделяется порядка 90 млн [рублей]. За 2016-2017 годы в регионе сделано 14 объектов, в основном объекты культуры и культурного наследия. Кроме этого, привлекаются внебюджетные источники финансирования, в основном это региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, который за два года направил 902 млн рублей", - сказал Ахмадов.

В рамках подготовки к празднованию 200-летия Грозного фонд Кадырова профинансировал масштабную реконструкцию двух магистралей общей длиной более 4,5 км. На проспекте им. Кунта-Хаджи Кишиева уложили два слоя асфальтобетона, обустроили автобусные остановки, для разгрузки улицы дополнительно организована внутренняя параллельная дорога. На улице Узуева, которая связывает столицу с горными районами, в том числе, с горнолыжным курортом "Ведучи", проезжую часть довели до четырехполосного движения.

Указ о праздновании 200-летия Грозного был подписан президентом России 26 февраля 2015 года. Организационный комитет по проведению празднования, в который вошли более 40 представителей федеральных и региональных органов власти, а также банковские учреждения, возглавил вице-премьер Александр Хлопонин. В рамках празднования 200-летнего юбилея города запланировано порядка 50 мероприятий, в числе которых реставрационные работы исторических памятников, культурно-массовые события, спортивные соревнования и форумы.

На мероприятия, приуроченные к 200-летию Грозного, на 2016-2018 годы выделено 271,43 млн рублей, свыше 257 млн из которых - средства федерального бюджета.

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