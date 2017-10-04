МЧС заключило соглашение с музеем героической обороны Севастополя

ТАСС, 4 октября. Главное управление МЧС по Севастополю подписало соглашение о сотрудничестве с социальным приютом для детей и музеем героической обороны Севастополя, сообщает региональный главк МЧС.

"Сегодня руководство Главного управлении МЧС России по городу Севастополю подписало соглашение с государственным казенным учреждением "Социальный приют для детей", уполномоченным по правам ребенка и федеральным государственным бюджетным учреждением культуры "Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя", - говорится в сообщении.

Согласно документу, сотрудники регионального главка МЧС будут принимать участие в мероприятиях, организованных социальным приютом и связанных с воспитательной работой. В среду начальник главка Сергей Клименко также встретился с уполномоченным по правам ребенка Мариной Песчанской, подписав с ней соглашение о взаимодействии.

"Еще одно соглашение, подписанное сегодня Сергеем Клименко, направлено на сотрудничество с государственным музеем героической обороны и освобождения Севастополя. Основная задача - взаимодействовать в мероприятиях, направленных на повышение внимания общества к отечественной истории, изучению военно-исторического прошлого России, а также объединения сил по патриотическому воспитания молодого поколения, в том числе и популяризации службы МЧС России", - уточнили в ГУ МЧС.