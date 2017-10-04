Около 1,5 тыс. человек примут участие в фестивале японской культуры в Саратове

САРАТОВ, 4 октября. /ТАСС/. Порядка 1,5 тыс. человек, как ожидается, примут участие в фестивале японской культуры, который пройдет в Саратове с 12 по 15 октября. Об этом ТАСС рассказала в среду председатель саратовского отделения общества "Россия - Япония" Марина Дьякова.

"Мы ожидаем, что участие в фестивале примут порядка 1,5 тыс. человек. В рамках фестиваля к нам приедут преподаватели японских университетов. Профессор изящных искусств, госпожа Мари Тиба покажет саратовцам искусство ношения японской одежды кимоно и искусство упаковки. Специалист международного класса по оригами, госпожа Огура Такако продемонстрирует это древнее японское искусство, и мастер традиционного фехтования, глава школы Синбу-муракумо, господин Мотидзуки Сигеру представит навыки владения мечом", - пояснила Дьякова.

Кроме того, все желающие также смогут посетить кинопоказы японских фильмов с русскими субтитрами.

Как уточнила Дьякова, что в рамках фестиваля будут организованы и мастер-классы для учителей изобразительных искусств и учителей дополнительного образования. "Для учителей это возможность обучиться чему-то новому при работе с детьми, им мы планируем выдать специальные сертификаты о прохождении курсов оригами", - подчеркнула Дьякова. Отдельные мастер-классы также проведут для детей с ограниченными возможностями.

Осенний фестиваль японской культуры в этом году пройдет в Саратове уже в 19-й раз. Организаторы - посольство Японии в России и саратовское отделение общества "Россия - Япония". Цель фестиваля - укрепление дружественных связей между странами, а также взаимное развитие туризма.