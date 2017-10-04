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Глава Минпечати Чечни: регион выполняет миротворческую миссию в исламских странах

В стране
4 октября, 20:53 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 4, октября. /ТАСС

Джамбулат Умаров отметил, что эта международная работа "не могла не повлиять на формирование имиджа Рамзана Кадырова как одного из самых авторитетных людей в исламского мире"

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ГРОЗНЫЙ, 4 октября. /ТАСС/. Республика Чечня выполняет важные геополитические задачи, налаживая и поддерживая связи с Саудовской Аравией, Бахрейном, странами Персидского залива и Аравийского полуострова, выполняя таким образом миротворческую миссию в странах исламского мира. Такое мнение озвучил ТАСС министр печати Чечни Джамбулат Умаров.

Ранее сообщалось, что благодаря содействию главы Чечни Рамзана Кадырова в сентябре удалось вернуть в Россию детей и женщин, вывезенных ранее в Ирак и Сирию. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова оказал помощь беженцам из Сирии и голодающим в Сомали, направив продукты питания.

"(Глава Чечни) Рамзан Кадыров, продолжая дипломатическую миссию своего отца продолжает миротворческую миссию России <...>. И та деятельность, которую он вел в рамках геополитических задач, которые стоят перед нашей страной в Сирии, например, в Северной Африке, выстраивая какие-то бизнес-партнерские отношения с такими странами, как Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, странами Персидского залива и Аравийского полуострова, сегодня эта политика нашла свое отражение, как наиболее эффективный инструмент реализации наших государственных и национальных интересов", - считает он.

Умаров отметил, что эта международная работа "не могла не повлиять на формирование имиджа Рамзана Кадырова как одного из самых авторитетных людей в исламского мире".

По его мнению, это "уже давно повлияло на отношения России и всего мира, в первую очередь исламского", потому что деятельность Кадырова, в частности в борьбе с международным терроризмом, "делает его одной из самых ключевых фигур в решении глобальных задач".

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