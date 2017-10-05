В Башкирии после снегопада зацвела сирень

УФА, 5 октября. /ТАСС/. Пользователи социальных сетей и городские газеты в Башкирии размещают фотографии цветения сирени после снегопада в октябре. Причиной этого явления является резкое потепление, которое спровоцировало быстрое распускание почек, рассказала в четверг ТАСС старший научный сотрудник ботанического сада-института Уфимского научного центра РАН Наталья Полякова.

"Цветение осенью сирени, как и многих других кустарников, называется возвратным. Оно уже не такое обильное, это может быть одиночная кисть, однако несколько лет назад в Москве цвели целые кусты, - рассказала она. - Это спровоцировано именно погодными условиями. У растений идет быстрое распускание почек, которые заложены в начале прохладного лета".

При этом гибель растениям из-за позднего цветения не грозит. "Соцветие отмирает, засыхает и отпадает, но всему растению это не вредит нисколько", - пояснила Полякова.

В Башкирии в начале октября шел мокрый снег. Кроме того, в Уфе ночью 3 октября синоптики зафиксировали абсолютный минимум температуры - столбик термометра опускался до минус пяти градусов, сообщали в Башгидрометцентре. Сегодня в республике ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью со снегом. Температура днем - плюс четыре-девять градусов.