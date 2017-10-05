Эксперты: крымские трассы нуждаются в освещении и защите от камнепадов

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Автомобильные трассы в Республике Крым нуждаются в устройстве искусственного освещения и противокамнепадной защите аварийно-опасных участков, сообщили в четверг в региональной Службе автомобильных дорог.

Камнепады представляют опасность

В ведомстве отметили, что камнепады в районе горных автодорог Крыма представляют серьезную угрозу для транспортного сообщения и жизнеобеспечения республики.

"Ориентировочная стоимость проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по восстановлению и противокамнепадной защиты аварийных и аварийно-опасных участков автодорог "Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта", "Алушта - Судак - Феодосия" и "Ялта - Севастополь" составляет 1,25 млрд рублей", - говорится в сообщении службы, поступившем в ответ на запрос ТАСС.

Так, на участках трассы "Ялта - Севастополь", как отметили эксперты, отсутствует действенная система водоотвода, соответственно, в случае сильных ливней вероятность обвала и перекрывания автомобильного сообщения здесь резко возрастает. "Поэтому здесь существует острая необходимость в выполнении всего комплекса защитных сооружений, включающих в себя водоотводные сооружения, сетчатое покрытие скальных выступов, строительство камнеулавливающих барьеров", - пояснили в службе.

Что касается трассы "Алушта - Судак", то для данных курортных городов Крыма автомобильные дороги являются единственным средством сообщения. "Между тем, высокая степень разрушенности скальных пород и мелкофракционные осыпи способствуют обрушению больших масс породы на дорожное полотно проезжей части. Поэтому поддержание в безопасном состоянии потенциально-опасных скально-обвальных участков также является важной задачей", - добавили в ведомстве.

Трассам нужен свет

В службе также рассказали, что в Крыму из-за роста числа ДТП на темных участках дорог существует потребность в освещении трасс.

"В настоящее время в связи с увеличением интенсивности движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения возросло количество ДТП, основной причиной которых является отсутствие освещенности проезжей части. В связи с этим возникает острая необходимость в разработке проектной документации с последующим устройством искусственного электроосвещения на автомобильных дорогах", - пояснили в ведомстве.

"Ежегодная потребность в финансировании на вышеуказанный вид работ составляет 800 млн рублей", - добавили в службе. На эти деньги регион сможет осветить 30 нанесенных пунктов, расположенных вдоль автомобильных дорог, уточняется в сообщении.

Сеть автомобильных дорог общего и необщего пользования в Крыму превышает 6,1 тыс. км, в том числе региональных дорог общего пользования - почти 1,7 тыс. км, межмуниципальных - 4,4 тыс. км, региональных необщего пользования - 80,4 км. По данным ГУП "Крымдорсвязь" на 2016 год, общая длина линий освещения региональных и межмуниципальных дорог в Крыму составляет 37,5 км, а общая потребность в них - 853 км.