В Башкирии зацвела сирень, в Якутии растаял снег

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Начало октября в ряде российских регионов отметилось аномальным теплом для этого времени года. Так, в Башкирии зацвела сирень, а на трассе "Лена" в Якутии растаял снег. Летняя погода отмечается и в ряде кавказских регионов, где днем воздух может прогреться до 25 градусов тепла.

На данный момент полисом холода является только Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, где в ближайшие сутки ожидается похолодание до минус 10 градусов.

Цветы сирени в октябре

Погодные аномалии зафиксированы в Башкирии. Еще вначале недели в регионе выпал снег, который к четвергу уже растаял, а пришедшее потепление спровоцировало цветение сирени.

"Причиной октябрьского цветения сирени в Башкирии стало резкое потепление, которое спровоцировало быстрое распускание почек. Цветение осенью сирени, как и многих других кустарников, называется возвратным. Оно уже не такое обильное, это может быть одиночная кисть. Однако несколько лет назад в Москве цвели целые сиреневые кусты", - сообщила в четверг ТАСС старший научный сотрудник ботанического сада- института Уфимского научного центра РАН Наталья Полякова.

По ее словам, почки сирени, которые зацвели в октябре, были "заложены" кустарниками в конце прохладного лета. "Гибель растениям из-за позднего цветения не грозит. Соцветие отмирает, засыхает и отпадает, но всему растению это не вредит нисколько", - уточнила ученый.

В четверг в республике ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью со снегом. Температура днем будет четыре-девять градусов выше нуля.

Таяние снега в Якутии

Достаточно тепло для октября и в Якутии, где в конце прошлого месяца из-за снегопадов было ограничено движение по федеральной трассе "Лена". "Сейчас установилась теплая погода. Снег тает, лужи. Движение осуществляется без ограничений", - сказали ТАСС в четверг в ФКУ Упрдор "Лена".

Потепление в Якутии сказалось и на сходе снега с крыш: в городе Алдан из-за его падения с кровель повреждено несколько машин.

На самом севере европейской России, в Мурманской области, также долгое время держится относительное тепло с минимумом осадков. Как сообщили в четверг в мурманском гидрометцентре, погоду региона определяет северо-восточная периферия циклона с центром над Финским заливом. По Мурманской области ожидается преимущественно облачная погода, температура воздуха днем до плюс девяти градусов. Ночью отрицательных температур также не ожидается.

Достаточно тепло и в некоторых регионах Поволжья. Так, по данным Оренбургского гидрометцентра, на территории области сохраняется облачная погода без осадков, и становится теплее из-за приближающегося антициклона. В четверг воздух прогреется до 7-12 градусов тепла.

Бабье лето на Кавказе

Начало октября отличилось теплом и на Северном Кавказе. На всей территории Ингушетии, например, в четверг стоит ясная, теплая погода. В республике отмечается потепление, воздух прогрелся до плюс 13 градусов, сообщил ТАСС начальник республиканского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Мухажир Султыгов.

Потепление ожидают синоптики и в Кабардино-Балкарии (КБР). Это связано с пришедшим в республику антициклоном, сказали ТАСС в Кабардино-Балкарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. "У нас устойчивый антициклон, с ним будет связано потепление в дневные часы: температура может подняться до плюс 15-20 градусов. Но ночи пока холодные: ноль-плюс пять градусов, в отдельных районах, в основном в северо-восточных, может быть уже до минус одного", - сказали в гидрометцентре, добавив, что такая погода в республике будет держаться ближайшие пять дней.

В беседе с корреспондентом ТАСС синоптик отметил, что в горах КБР также ожидается повышение температур. "По высоте идет заток теплой воздушной массы из Турции, плюс антициклон, который дает нам комфортные условия для прогрева республики", - сказал он, добавив, что 5 октября днем в Нальчике температура была плюс 12,9 градусов.

Потепление в ближайшие трое суток придет и в Адыгею, где температура воздуха 6 октября в дневные часы может повыситься до плюс 18-23 градусов, а 7-8 октября - до плюс 25 градусов. По ночам осенняя прохлада будет сохраняться в республике, сообщила ТАСС замруководителя Гидрометцентра республики Виктория Гусева.

Летняя жара на юге России

Летняя погода продолжает сохраняться в Крыму. В ближайшие сутки, по данным дежурного синоптика Крымского гидрометцентра, в республике ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит плюс три-десять, днем от плюс 14 до 18 градусов, однако в предгорных районах и горах могут быть заморозки на почве до минус шести градусов. Температура воды у берегов Крымского полуострова в Азовском море - плюс 15, в Черном - плюс 16-19 градусов.

Синоптики прогнозируют, что до конца рабочей недели в Крыму сохранится сухая теплая погода, благодаря притоку теплого воздуха с юга, юго-запада. Температура воздуха повысится ночью до плюс 8-13, дневная до плюс 24 градусов. В субботу и воскресенье местами пройдут кратковременные дожди.

Достаточно тепло и в Ставропольском крае. В приближающиеся выходные и до середины следующей недели там не ожидается осадков, а дневные температуры местами поднимутся до плюс 26 градусов. На ближайшие дни МЧС распространило экстренное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности в регионе. Спасатели предупреждают, что существует вероятность происшествий, связанных с низовыми беглыми и низовыми устойчивыми пожарами.

Зоны умеренного тепла

Более прохладно будет в ближайшие сутки в центральных регионах России. Так, в Тульской области временами ожидаются дожди, воздух днем прогреется до плюс 12 градусов. В Воронежской, Тамбовской и Липецкой областях, как и было обещано ранее, погоду будет формировать южный ветер, который принес в регионы Центрального федерального округа потепление - до плюс 14 днем.

В Петербурге, Ленинградской, Новгородской, Псковской областях и Карелии, как и в Центральной России, облачно с прояснениями, временами дожди. По словам руководителя группы долгосрочных прогнозов петербургского Гидрометцентра Наталии Мироничевой, температура воздуха в октябре ожидается на один-два градуса выше средних многолетних значений. Сентябрь в Петербурге занял третью позицию по температурным показателям за все время регулярных наблюдений после сентября 2015 и 2016 годов, которые были еще теплее.

Экстренные предупреждения и морозы

Однако не во всех российских регионах в ближайшие сутки сохранится благоприятная погода. Гидрометцентр Татарстана на 6-7 октября объявил штормовое предупреждение из-за сильного ветра с порывами до 15-25 м/с. В республике ожидается минимальная температура воздуха ночью от минус двух до плюс трех градусов, днем - плюс 7-12.

Ухудшения погоды ждут в ближайшие дни в Коми, сообщила в четверг ТАСС начальник отдела Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики Ольга Козак. "Сегодня усиливается ветер. Сказывается влияние циклона, он очень обширный, идет к нам с берегов Балтики через Москву и будет смещаться к Карскому морю. Усиление ветра отмечено пока на крайнем юго-западе Коми, но в дальнейшем циклон подчинит своему влиянию всю территорию региона, повсеместно ожидается ветер порывами до 14-19 м/с, это довольно ощутимо", - отметила представитель метеослужбы.

В Коми ожидается дождливая погода, а воздух прогреется до плюс четырех-шести градусов. Дожди ослабеют не раньше воскресенья, добавила Козак.

Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа пока составляют исключения по погоде - здесь уже установились десятиградусные морозы. По данным Ханты-Мансийского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу, 6 октября, в регионе ожидаются небольшие осадки, ветер южный умеренный. Температура ночью плюс один-минус четыре градуса, при прояснениях - до минус пяти-десяти, днем - плюс четыре-девять, по северным и восточным районам - минус два-плюс три градуса. Аналогичная погода сохраняется и на Ямале.