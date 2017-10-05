Подводная пещера в Башкирии претендует на статус самой длинной в России

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УФА, 5 октября. /ТАСС/. Дайверы-исследователи изучат подводную пещеру Сакаска в Башкирии, которая претендует на статус самой протяженной в России, сообщил в четверг ТАСС организатор экспедиции Салават Нафиков.
"Сейчас точкой притяжения дайверов является Ординская пещера в Пермском крае протяженностью более 4 км. Теперь сместить ее с трона может Сакаска. Как предполагается, она имеет длинные тоннели и очень большие залы", - сказал Нафиков.
Пещера находится на территории заповедника "Шульган-Таш". Ученые с Урала, Северной Карелии и Поволжья будут исследовать пещерную систему с 9 по 14 октября.
"Точка входа в пещеру располагается в Юмагузинском водохранилище на глубине 21 м и достаточно быстро достигает глубины в 45 м. Потом плавно спускается до 65-70 м. Жерло подземной реки, размером почти с тоннель метро, каждую минуту извергает кубометры чистейшей питьевой воды", - рассказал журналистам исследователь подводных пещер Урала, Башкирии и Флориды (США) Евгений Рунков, который возглавит экспедицию.
Он отметил, что перед группой исследователей стоит задача "картографирования известной части пещеры и установки стационарного ходового конца для того, чтобы ее могли посещать дайверы-спелеоподводники". По словам Нафикова, также будет исследована флора и фауна подводного мира пещеры, которые могут представлять научную ценность.
Особое внимание будет уделено безопасности ученых. "Мы ожидаем приезд барокамеры из Нижнего Новгорода, чтобы в экстренном случае исследователи могли пройти декомпрессию. Управление МЧС будет обеспечивать безопасность участников подводной миссии, которую можно назвать высшим пилотажем среди водолазов", - добавил Нафиков.
Экспедиция организована под эгидой Русского географического общества с участием башкирского отделения. "Мы обеспечим ученых горюче-смазочными материалами, а Министерство экологии и природопользования Башкирии выделит им катер для работы", - сказал ТАСС председатель отделения РГО в Башкирии Камиль Зиганшин.