Интерактивный музей истории России открылся в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 5 октября. /ТАСС/. Интерактивный музей "Россия - моя история" открылся в городе-герое Волгограде в четверг, на месяц раньше планируемого срока, передает корреспондент ТАСС.

На церемонии открытия губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил, что этот музей является основой создания здесь интерактивного парка. "Этот парк мы задумали вместе с молодежью. Мы вместе планировали и проектировали его. И теперь от молодежи ждем предложений по дальнейшему благоустройству территории в пойме реки Царица", - сказал он.

Площадь мультимедийного исторического музея - 7 тыс. кв. м, он расположился в центре Волгограда - в незастроенной части поймы реки Царица вблизи правого берега Волги. В музее нет предметных экспонатов - их заменяют сенсорные экраны и лайтбоксы. Применены технологии видеоинфографики, анимации, трехмерного моделирования и цифровых реконструкций. Выставочная зона поделена на четыре сектора: "Рюриковичи", "Романовы", "От великих потрясений к Великой Победе" и "Россия - моя история. 1945-2016 годы", представлена в музее и история Волгоградской области.

Как отмечают областные власти, строительство музея стало первым этапом благоустройства поймы реки Царицы. На данный момент здесь создается многофункциональная зона отдыха, прежде всего, для молодежи. Председатель Общественного совета при областном комитете культуры Сергей Баженов считает, что новый музей и новый парк будут обладать серьезной туристической привлекательностью.

"Интерактивный музей, причем расположенный в самом центре Волгограда, позволит создать новые туристические маршруты, в первую очередь, из ближайших к Волгограду регионов юга России и Поволжья. Уверен, музей также привлечет внимание гостей города во время проведения чемпионата мира по футболу летом будущего года", - отметил Баженов.

В пресс-службе администрации Волгоградской области уточнили, что в честь открытия музея первые три дня - 6,7 и 8 октября - его смогут посетить все желающие бесплатно.