После закрытия никелевого завода в Норильске в пробах снега нет тяжелых металлов

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КРАСНОЯРСК, 5 октября. /ТАСС/. Экологи не обнаружили превышения допустимого уровня содержания тяжелых металлов в пробах снега в Норильске, сделанных после закрытия никелевого завода компании "Норникель", сообщил ТАСС в четверг директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов. По его словам, годом ранее, до закрытия завода, такие превышения были зафиксированы.
"В этом году мы брали пробы снега в Норильске, и по сравнению с прошлым годом в них не обнаружено превышения тяжелых металлов. Благоприятно сказалась ситуация с закрытием никелевого завода, расположенного рядом с городом. Это примерно на 30% снизило нагрузку на город. В целом мы наблюдаем за ситуацией в Норильске, начиная с 2006 года, и за эти годы ситуация в городе кардинально поменялось в лучшую сторону", - сказал эколог, не назвав абсолютных цифр содержания тяжелых металлов в снеге в предыдущем году.
По его словам, в рамках проекта "Чем дышит Красноярский край?" проводились исследования и в других крупных городах края - Красноярске, Канске, Ачинске. Ситуация в Норильске благоприятнее, чем в некоторых районах Красноярска, сказал эколог, уточнив, что имеет в виду северо-восточную часть Красноярска: там расположен Красноярский алюминиевый завод, на долю которого, согласно данным последнего госдоклада "О состоянии окружающей среды" в регионе, приходится около 30% общегородских выбросов.
"Норникель" закрыл устаревший никелевый завод в Норильске, работавший со времен Великой Отечественной войны, в 2016 году. Сообщалось, что последние технологические этапы получения чистого никеля будут перенесены в Мурманскую область на Кольскую ГМК.
Закрытие завода сказалось на улучшении экологической ситуации в Норильске. До закрытия объем ежегодных выбросов в атмосферу составлял 380 тыс. тонн диоксида серы, который выделялся при плавке, на долю никелевого завода приходилось более 25% выбросов диоксида серы в городской черте. С закрытием завода эти выбросы перестали поступать в атмосферу.
На другие производства были перераспределены около 1,6 тыс. сотрудников завода, при этом 1 тыс. человек из них прошли переподготовку, примерно половина получила новые специальности.