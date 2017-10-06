В Грозном по итогам года рассчитывают принять не менее 100 тыс. туристов

ГРОЗНЫЙ, 6 октября. /ТАСС/. Поток туристов в город Грозный по итогам 2017 года ожидается на уровне не менее 100 тыс. человек. Об этом сообщил мэр города Муслим Хучиев на праздничном концерте в честь Дня города.

"Сегодня увидеть цветущий и благоустроенный город приезжают туристы со всех уголков земли. В этом году их количество может достигнуть 100 тыс. Комфорт, безопасность, гостеприимство, увлекательные туристические маршруты - это все то, что выгодно отличает Грозный от других городов", - отметил он.

Хучиев также отметил, что в столице Чечни активно строятся новые объекты, жилые дома, обустраивается городская территория. "За счет частных инвестиций на территории города строятся 29 многоквартирных домов. Настоящим подарком для жителей Грозного стало благоустройство 82 дворовых территорий и четырех парковых зон в рамках федерального приоритетного проекта "Формирование современной городской среды". В течение этого года за счет средств фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова нуждающимся жителям города выделено 439 жилых помещений, а также проведена реконструкция улицы Узуева и проспекта Кунта-Хаджи Кишиева", - отметил мэр Грозного.

В день 199-летия со дня основания города в Грозном прошла церемония торжественного бракосочетания 199 пар в цветочном парке, открытие сквера, первого в Чеченской Республики флагманского клиентского центра "Почта Банка" и гостиницы. Завершилось празднование Дня города праздничным концертном с участием звезд российской и региональной эстрады.

Годом основания столицы Чечни считается 1818 год, когда на берегу реки Сунжи была заложена крепость Грозная. В 1869 году на ее месте стал возводиться город. Сегодня Грозный - один из самых крупных городов Северного Кавказа с населением свыше 250 тыс. человек.