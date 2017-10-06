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Производство индейки мощностью 24 тыс. тонн в год появится под Ульяновском в 2019 году

В стране
6 октября, 11:18 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 6, октября. /ТАСС

Объем инвестиций составляет 4,8 млрд рублей

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УЛЬЯНОВСК, 6 октября. /ТАСС/. Предприятие АО "Ульяновская индейка" по производству индюшатины мощностью 24 тыс. тонн в год будет построено в Ульяновской области до конца 2019 года. Соответствующее соглашение заключили губернатор региона Сергей Морозов и генеральный директор предприятия Александр Стяжков на Российской агропромышленной выставке "Золотая осень". Об этом сообщили в пятницу ТАСС в Корпорации развития Ульяновской области.

"Аналогов на территории России данного вертикально интегрированного комплекса по выращиванию, убою и переработке мяса индейки нет, ...мощность производства будет достигать 24 тыс. тонн живого веса в год. Объем инвестиций составляет 4,8 млрд рублей, ввести в эксплуатацию комплекс инвестор намерен до конца 2019 года", - сообщили в корпорации.

Генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин отметил, что проект будет реализован в несколько этапов. Сначала будут созданы зоны выращивания индейки, состоящие из четырех и восьми корпусов каждая.

Здесь будут выращиваться цыплята разного возраста. Затем построят инкубаторий производительностью 5 миллионов яиц в год, а на следующих этапах - убойный завод с цехами глубокой переработки мяса и отходов, а также комбикормовый завод.

По словам губернатора Морозова, более 50% продукции пойдет на экспорт. Благодаря реализации проекта будет создано свыше тысячи новых рабочих мест. Проект планируется реализовать на территории Кузоватовского района.

В свою очередь министр сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области Михаил Семенкин подчеркнул, что производство здоровых, диетических и экологически чистых продуктов питания заместит завозные, в том числе импортные.

Генеральный директор предприятия АО "Ульяновская индейка" сказал, что готов создать учебный центр по тематике птицеводства, который выступит центром развития компетенции для этого рынка труда. Таким образом, рядом с производством будет комплекс обучения персонала.

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