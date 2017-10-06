В Петербурге планируется построить шесть новых ледовых арен в ближайшие годы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Не менее шести новых ледовых арен планируется построить в Санкт-Петербурге в ближайшие годы для занятий и тренировок по хоккею, сообщили ТАСС в пятницу в комитете по физической культуре и спорту города.

"Сегодня за счет средств бюджета Санкт-Петербурга завершается строительство двух катков в Стрельне и Сестрорецке, продолжается строительство катков в Приморском и Красногвардейском районах. В ближайшие два года планируется начать строительство еще двух объектов, в состав которых будут входить катки", - сказали в комитете, не уточнив общую сумму бюджетного финансирования.

В проекте бюджета на 2018 год заложено 11,5 млн рублей на проектирование здания крытого катка в Василеостровском районе, столько же на проектирование спортивного комплекса в Кронштадте.

Всего на сегодняшний день в Санкт-Петербурге насчитывается 27 крытых ледовых площадок, восемь из которых были построены за последние шесть лет. Помимо этого, в прошлом году за счет средств бюджета был проведен глобальный капитальный ремонт и модернизация спортивного комплекса "Юбилейный", который сегодня является основной площадкой для игр молодежной и высшей хоккейных лиг.

Кроме того, весной правительство города выделило хоккейному клубу "СКА" земельный участок в Московском районе площадью около 33,5 тыс. кв. метров под строительство спортивного комплекса. Он предусматривает создание крытой ледовой арены с трибунами для зрителей, ледовой арены без трибун для зрителей, универсальный спортивный зал, бассейн на четыре дорожки и другую инфраструктуру.

Также в Невском районе рядом с Ледовым дворцом при непосредственном участии ХК "СКА" в прошлом году был построен "Хоккейный город", который включает в себя два ледовых катка. Одна из арен комплекса с трибунами на тысячу зрителей позволяет проводить матчи чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) с участием команды "СКА1946".

Ледовые площадки предназначены, в том числе, для массового катания и проведения любительских хоккейных матчей и тренировок.

3 октября президент РФ Владимир Путин во время осмотра макетов стадионов и аэропортов регионов, где пройдут матчи ЧМ по футболу 2018 года, сказал губернатору Петербурга Георгию Полтавченко, что необходимо строить и инфраструктуру для хоккеистов. Губернатор заверил, что такая работа ведется.