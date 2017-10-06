Гарри Бардин воодушевлен тем, что дети снимают кино все больше и лучше

Гарри Бардин рад тому, что он год за годом наблюдает на фестивале. "Я уже в четвертый раз становлюсь президентом фестиваля и вижу, что интерес у детей к кинопроизводству растет. Подтягиваются ребята из разных регионов, в этом году заявлялось очень много работ. И я вижу рост, я вижу, как год от года работы детей становится все более качественными. Они берут разные темы, не повторяют сами себя, и это очень отрадно".

СПРАВКА Открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского кино "Киновертикаль" в этом году проходит в Саратове в четвертый раз. Его участники до 16 лет из 30 регионов России и гости из Казахстана и Белоруссии представили на конкурсную программу "Киновертикали" 275 киноработ. Россию представили участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Новосибирска, Кемерова, Тюмени, Уфы, Хабаровска, Саратова, городов Крыма.

По мнению Бардина, даже если юные участники фестиваля в дальнейшем не свяжут свою жизнь с кинопроизводством, такое увлечение поможет им развить в себе фантазию и чувство прекрасного.

"Здесь ребята непрофессионалы, даже не всегда ориентированные на профессию, но это жизненный этап, который они проходят. Это как первая любовь, этот этап — кирпичик в фундаменте культуры, который дети получают в детстве. И это очень хороший и важный кирпичик", — пояснил Бардин.

Больше профессионализма

Но если детская мультипликация, по мнению режиссера, развивается, то профессиональное производство мультфильмов, к сожалению, оставляет желать лучшего, и прежде всего потому, что сейчас в России нет качественной школы мультипликаторов.

"Сфера мультипликации, безусловно, развивается, но насколько она профессиональная — это вопрос второй. Я поневоле сравниваю то, что показывают сейчас, с уровнем советской мультипликации. И нынешняя во многом проигрывает: в профессионализме, артистизме, разнообразии тем. Раньше у нас была хорошая советская школа, но после перестройки наступил провал: не было новых наборов, и мультипликаторов стали учить, что называется "на коленке", в основном мышкой двигать — это компьютерные новые технологии и это не всегда на пользу. А ведь еще нужно уметь и хорошо рисовать, и играть как актер. Сейчас этого нет", — заключил Бардин.

К тому же, по мнению Бардина, наблюдается и отсутствие хороших сценаристов и системы редактуры мультфильмов.

"Раньше было много сценаристов, которые писали для мультипликаторов, была редактура, был самотек, когда приносили самые разные сценарии, и они отсеивались профессионально, так, что попадали на студию только хорошие сценарии", — подчеркнул Бардин.

Развернуть Гарри Бардин на фестивале "Киновертикаль" © Киновидеоцентр Саратовской области Гарри Бардин на фестивале "Киновертикаль" © Киновидеоцентр Саратовской области

Однако не все так плохо. Президент фестиваля назвал и положительные примеры. "Это, например, сериал "Маша и Медведь" — то, что сделано профессионально". В мультфильме обязательно должна быть и качественная драматургия, и профессиональная мультипликация, и продуманные персонажи, и качественная работа художников. "Но я думаю, что с годами мы наберем опыт", — уверен Бардин.

Цензура, но не ханжество

Мультипликатор уверен — если отсев сценариев мультфильмов на профессиональном уровне идти должен, то никакой цензуры важно не допустить.

"Нам не нужна цензура, но и не нужно ханжество. Тот же Волк из "Ну, погоди" — он отрицательный персонаж, и он курит, и не надо заниматься ханжеством и запрещать мультик: отрицательные герои есть в жизни и они чем-то характеризуются, они выпивают, курят. И запрет показывать их в мультфильмах или кино — это ханжество. Мы впадаем в крайность", — говорит художник.

СПРАВКА Впервые в фестивале участвовали работы двух студий анимации "Мультифокус" и "Стрекоза" из Белоруссии и работы ребят из Казахстана.

"Зато самоцензура есть всегда. Любой порядочный человек знает, где грань порядочности и когда он ее переходит. Этому обучают в школе или в семье. И эта цензура есть в каждом из нас. Если она существует, то человек не сделает неприличного публично. Вот и вся цензура — это самоконтроль. И сценарии для детей должны отсеиваться не по идеологическим принципам, а по степени таланта. Все остальное — это глупость, это на совести дураков", — подчеркнул мультипликатор.

Компьютерные игры против философии

По мнению Бардина, главная проблема современных мультфильмов — отсутствие смысловой нагрузки. Фильмы для детей все больше становятся похожи на компьютерные игры.

"Смысловая составляющая — это слабое звено. Мы попадаем на территорию компьютерных игр, если начинаем просто развлекать детей. Когда я смотрю, во что играют мои внуки и какое это изображение, как это качественно сделано, я понимаю, что мы, мультипликаторы, должны отличаться, искать свою составляющую. Они просто развлекают, втаскивают ребенка в свои миры. Если мы ищем другой путь, не только развлечения, но и какую-то философию, нравственную составляющую, то мы выиграем. И это наше назначение, на мой взгляд", — считает Бардин.

Нужна господдержка

Главное, чего сейчас не хватает мультипликации, как считает Гарри Бардин, это отсутствие господдержки. Ведь она особенно нужна именно на первом этапе, когда детей нужно привлекать к созданию мультфильмов.

Любой порядочный человек знает, где грань порядочности и когда он ее переходит. Этому обучают в школе или в семье. И эта цензура есть в каждом из нас. Если она существует, то человек не сделает неприличного публично. Вся цензура — это самоконтроль

"Господдержка нужна, потому что собрать детей может энтузиаст. Но ему для этого нужно помещение, краски, пластилин, материалы, а на это нужны деньги. А денег у энтузиастов, как правило, нет. Также все кружки и школы требуют отдельного финансирования. Ведь это не трава, которая вырастет сама по себе, это требует определенной государственной политики", — поясняет Бардин.

При этом, по его мнению, развивать детское кинопроизводство без участия государства мешает отсутствие закона о меценатстве и неразвитость проката.

"В западных странах создание мультфильмов не финансируется за госзаказ, но там есть продюсеры, которые берут кредиты и запускают свои фильмы. У нас же это пока не получится. У нас прокат не развит, его так и не восстановили в том объеме, при котором он был в советское время — а значит, и собрать средства на съемки невозможно".

По этим же причинам сам Бардин продолжает создавать свои фильмы с помощью самих зрителей. Например, сейчас он делает мультфильм, на который удалось собрать 5,5 млн рублей.

"Спасибо тем зрителям, которые дали мне деньги на ту картину, которую я делаю сейчас. Она называется "Болеро-17", продолжительностью около 15 минут. Фильм я надеюсь закончить в этом году. Сбор денег шел в интернете. Люди со всей страны перечисляют какие-то суммы, и я им чрезвычайно признателен, значит, они верят, что я сделаю что-то такое, за что им будет не стыдно и мне перед ними будет не стыдно", — сказал Бардин.

Я не пользуюсь компьютером, я снимаю трехмерное пространство, заправляю пленку, ставлю свет и оживляю неживое пространство. Именно это и есть настоящая мультипликация, настоящее волшебство

По словам Бардина, это уже третья его картина, снятая на добровольные зрительские пожертвования.

"О чем фильм, я рассказывать не буду, но там есть посыл моим зрителям: как формируется сознание, как оно искривляется. Для картины я использую самые разные материалы", — пояснил Бардин.

Он уточнил, что презентация картины будет "скорее всего, в интернете".

Кстати, сам Бардин, по его словам, до сих пор снимает свои фильмы на пленку.

"Я не пользуюсь компьютером, я снимаю трехмерное пространство, заправляю пленку, ставлю свет и оживляю неживое пространство. Именно это и есть настоящая мультипликация, настоящее волшебство", — подчеркнул Бардин.

Валентина Брыкалина