Двинско-Пинежский заказник планируется создать в 2018 году в уточненных границах

АРХАНГЕЛЬСК, 6 октября. /ТАСС/. Заказник в междуречье Северной Двины и Пинеги (Двинско-Пинежский государственный природный ландшафтный заказник) на территории Архангельской области планируется создать до конца 2018 года с учетом мнения местных жителей, муниципалитетов и лесопользователей, сообщил ТАСС в пятницу министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса региона Константин Доронин.

"Заказник планируется создавать в следующем году. До конца следующего года мы должны провести все работы, провести экологическое обследование, определиться с границами, подготовить Положение о заказнике и утвердить его на заседании правительства. Должно быть заложено, чтобы на данной территории учитывались экологические, социальные, экономические принципы. <...> Чтобы не было противоречий с населением, муниципальными образованиями и арендаторами (лесных участков - прим. ТАСС)", - сказал Доронин.

Ранее заказник предполагалось создать в 2017 году на площади почти 500 тыс. га. Экологическое обследование для обоснования создания заказника, которое в итоге признано не соответствующим современной ситуации, проводилось в 2013 году.

Что планируется охранять

"Еще раз нужно убедиться, что эта территория полностью соответствует тем критериям, которые заложены в само понятие малонарушенных территорий. <...> Цель - сохранить старовозрастные ельники и часть сосняков в том виде, в каком они когда-то были, - сказал министр, уточнив, что ситуация с лесами в этой части Архангельской области сложная и недостаточно изученная. - Муниципалитеты говорят, что есть участки, где произошло усыхание: там много валежника, могут быть пожары, развитие очагов болезней и вредителей. Там есть участки, которые необходимо обследовать и проводить лесохозяйственные работы".

Инициаторами создания заказника выступили российские и международные экологические организации, в частности, Всемирный фонд дикой природы России (WWF), выступающие за сохранение уникального природного наследия двинской тайги.

Мораторий на лесозаготовку

По словам директора по лесному хозяйству и взаимодействию с органами власти "Группы компаний "Титан" (крупнейшего арендатора на данной территории - прим. ТАСС) Юрия Трубина, с 2013 года лесозаготовка в малонарушенных лесных территориях предполагаемого заказника не ведется. Лесной фонд на территории предполагаемого заказника находится в долгосрочной аренде у восьми крупных лесозаготовительных предприятий.

"На сегодняшний день на той территории, на которой ранее было проведено экологическое обследование, со всеми арендаторами заключены мораторные соглашения на период до создания заказника. Они там не рубят", - сказал Доронин.

Как сообщил ТАСС председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по природопользованию и лесопромышленному комплексу Александр Дятлов, жители районов боятся, что в случае создания заказника они останутся без работы. "У нас есть обращения от муниципальных образований, от районных депутатов, где население высказывается против создания заказника", - добавил ТАСС Дятлов.

Трубин уточнил, что лесопользователи ведут постоянный диалог с природоохранными организациями по согласованию границ, чтобы предприятиям не пришлось сокращать рабочие места. "Наша задача - сохранить нормальную производственную деятельность предприятий, не допустив ее сокращения, и сохранить рабочие места на достигнутом на сегодня уровне", - сказал он.

Лес не закроют

Как пояснил министр, после создания заказника лес для местных жителей не будет закрыт. "В Положении о заказнике точно будут запрещены сплошные рубки. Охоту мы планируем оставить, в соответствии с существующими законами, как и рыбалку, посещение леса с целью сбора грибов и ягод", - сказал Доронин.

По словам министра, работы по экологическому обследованию территории будут проведены в весенне-летний период 2018 года, и по их итогам будут определены границы особо охраняемой природной территории.