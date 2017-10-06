Порядка 30 млн саженцев сельхозкультур в год будут выращивать в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Порядка 30 млн саженцев винограда, плодово-ягодных, эфиромасличных растений и овощей планируется выращивать в Севастополе в центре микроклонального размножения растений, который строит ООО "Черноморский биотехнологический центр", сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Департамента сельского хозяйства региона.

"ООО "Черноморский биотехнологический центр" реализует проект по строительству и обслуживанию центра микроклонального размножения растений в Севастополе. Планируемые объемы после выхода на проектную мощность - 30 млн саженцев в год. Планируется получать с помощью безвирусных технологий саженцы винограда, плодово-ягодных, эфиромасличных растений, овощей, острая потребность в которых характерна для экономики РФ вообще и Севастополя в частности", - сказали в пресс-службе.

Проект предусматривает две очереди реализации, первая очередь открыта осенью прошлого года, а выход на полную мощность ожидается на четвертый год с начала проекта. Как уточнили в пресс-службе, сейчас проект находится в стадии разработки: проектируется лаборатория и диагностический корпус, ведутся переговоры с поставщиками оборудования, дорабатывается бизнес-план.

Технология клонального микроразмножения - вегетативного размножения растений в условиях in vitro (в пробирке) является перспективным видом биотехнологии. В департаменте сельского хозяйства отметили, что проект по размножению и выращиванию безвирусного посадочного материала является уникальным не только для Севастополя и Крыма, но и для всей России как в промышленном, так и научном аспектах.

В пресс-службе департамента добавили, что севастопольским АО "Артвин" в 2016-2017 годах произведена закладка яблоневого питомника на площади 8,9 га с производством саженцев в количестве более 444 тыс. в год.

Ранее сообщалось, что 4 октября во время посещения выставки "Золотая осень - 2017" в Москве премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что считает необходимым постепенно идти к полному импортозамещению саженцев фруктовых деревьев в РФ, а также возлагает особые надежды на Крым в плане выращивания фруктов.