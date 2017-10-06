Лимит на добычу дикого северного оленя в Эвенкии увеличен на четверть

КРАСНОЯРСК, 6 октября. /ТАСС/. Охотникам Эвенкии разрешено добыть в охотничьем сезоне 2017-18 годов почти 20 тысяч голов дикого северного оленя, что на четверть больше, чем годом ранее. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации Эвенкийского района Красноярского края.

"Нашему району выделены следующие лимиты: лось - 288, больше на 75, чем в прошлом охотсезоне, дикий северный олень - 19 779, больше на 4938", - сообщили в пресс-службе.

Дикий северный олень заходит в Эвенкию с Таймыра во время сезонных миграций. Его количество оценивается в 350-450 тысяч особей. Численность дикого оленя сокращается во всех северных регионах страны - сейчас в России обитает около 900 тысяч особей, а несколько десятилетий назад их было 1,5 миллиона. Главные угрозы животным - браконьерство и неконтролируемая охота, а также несовершенство законодательной базы, регулирующей разные виды охоты на северного оленя.

При этом, крупнейшая в мире таймырская популяция сократилась почти вдвое за последние десять лет именно из-за перепромысла, охота проводится с нарушением существующих сроков, объемов и способов добычи.

Ранее Всемирный фонд дикой природы (WWF) России сообщил, что с августа 2016 года по март 2017 года браконьеры убили в Эвенкии около 20 тысяч диких северных оленей. Было обнаружено более 800 мест незаконной добычи дикого северного оленя. При этом туши оленей не перерабатываются полностью и останки не утилизируются, что, по мнению, специалистов, грозит вспышками опасных инфекций.

По данным администрации Эвенкии, в охотничьем сезоне 2016-2017 годов силами инспекторов Охотнадзора было заведено 14 административных дел и выписаны штрафы на 20 тыс. рублей.