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Сбербанк открывает первую в России бесплатную Академию риск-менеджмента

В стране
6 октября, 12:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Наиболее успешных студентов пригласят на двухмесячную стажировку в одно из подразделений Сбербанка в Москве

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сбербанк открывает первую в России Академию риск-менеджмента, которая позволит студентам старших курсов и выпускникам 2016 и 2017 годов бесплатно пройти очную программу обучения. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Сбербанка.

"Курс посвящен практическим аспектам управления рисками. Среди тем обучения - базовые понятия в области управления рисками, интегрированный риск-менеджмент, кредитный, рыночный и операционный риски, использование моделей для оценки рисков. Вести занятия будут ведущие эксперты и топ-менеджеры Сбербанка с многолетним опытом работы в риск-менеджменте", - уточнили в пресс-службе.

Продолжительность обучения - шесть месяцев, с ноября 2017 года по апрель 2018 года. Занятия будут проходить раз в неделю по будням в вечернее время, каждое из них будет длиться около трех часов. Оценка успеваемости будет учитывать активную работу на занятиях и выполнение заданий, а также результаты выпускного экзамена.

Слушатели программы, успешно закончившие обучение, получат сертификат Академии риск-менеджмента и приоритет при трудоустройстве в Сбербанк. Первые 20 слушателей в рейтинге успеваемости будут приглашены на двухмесячную стажировку в одно из подразделений Сбербанка в Москве.

"Наша Академия - это прикладное обучение от практиков: курс основан на огромном опыте и уникальной экспертизе Сбербанка, - отметил старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин. - Мы надеемся, что Академия превратит риск-менеджмент в "профессию мечты" для молодых специалистов".

Занятия будут проводиться в офисе Сбербанка в Москве. Заявку на поступление можно подать до 18 октября на сайте Академии.

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