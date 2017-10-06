Сбербанк открывает первую в России бесплатную Академию риск-менеджмента

Минспорт РФ официально исключил Липницкую из списка кандидатов в сборную РоссииСпорт 6 октября, 13:46
Кремль считает проект закона Украины о реинтеграции Донбасса неприемлемПолитика 6 октября, 13:36
Агапитов: выступление тяжелоатлетов на чемпионате России будет приравнено к участию в ЧМСпорт 6 октября, 13:36
Учащиеся молодежной школы "Лифт в будущее" представят восемь высокотехнологичных стартаповОбщество 6 октября, 13:32
Объем ж/д перевозок цветмета в порты за 9 месяцев сократился на 1,7%, до 2,9 млн тоннТранспорт 6 октября, 13:31
Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в СаранскСпорт 6 октября, 13:24
Шляхтин: завершение карьеры Чичеровой после решения CAS станет логичным шагомСпорт 6 октября, 13:24
Греф на Российской энергетической неделе ввел моду на выступления без галстуковЭкономика и бизнес 6 октября, 13:19
Гид по фестивалю NAUKA 0+ в МосквеНаука 6 октября, 13:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сбербанк открывает первую в России Академию риск-менеджмента, которая позволит студентам старших курсов и выпускникам 2016 и 2017 годов бесплатно пройти очную программу обучения. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Сбербанка.
"Курс посвящен практическим аспектам управления рисками. Среди тем обучения - базовые понятия в области управления рисками, интегрированный риск-менеджмент, кредитный, рыночный и операционный риски, использование моделей для оценки рисков. Вести занятия будут ведущие эксперты и топ-менеджеры Сбербанка с многолетним опытом работы в риск-менеджменте", - уточнили в пресс-службе.
Продолжительность обучения - шесть месяцев, с ноября 2017 года по апрель 2018 года. Занятия будут проходить раз в неделю по будням в вечернее время, каждое из них будет длиться около трех часов. Оценка успеваемости будет учитывать активную работу на занятиях и выполнение заданий, а также результаты выпускного экзамена.
Слушатели программы, успешно закончившие обучение, получат сертификат Академии риск-менеджмента и приоритет при трудоустройстве в Сбербанк. Первые 20 слушателей в рейтинге успеваемости будут приглашены на двухмесячную стажировку в одно из подразделений Сбербанка в Москве.
"Наша Академия - это прикладное обучение от практиков: курс основан на огромном опыте и уникальной экспертизе Сбербанка, - отметил старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин. - Мы надеемся, что Академия превратит риск-менеджмент в "профессию мечты" для молодых специалистов".
Занятия будут проводиться в офисе Сбербанка в Москве. Заявку на поступление можно подать до 18 октября на сайте Академии.