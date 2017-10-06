Перегрузка на вологодских дорогах сократилась в шесть раз за счет систем контроля

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Количество нарушений на дорогах Вологодской области, связанных с перегрузом, снизилось после внедрения автоматической системы весогабаритного контроля более чем в шесть раз - с 20% до 3% от общего количества нарушений. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе правительства области.

"Вологодская область вошла в пилотный проект по внедрению автоматической системы весогабаритного контроля. Результаты это проекта положительные: если посмотреть на количество нарушений по весогабаритному контролю, то оно сократилось с 20% до 3 % от общего потока. В течение года процент нарушений сократился в десятки раз, средний перевес сократился с 27% до 10%. Раньше перевес составлял более 20 тонн, сейчас - 2-5 тонн", - процитировала пресс-служба заместителя губернатора области Виталия Тушинова.

Данные комплексы установлены в Вологодской области за счет средств Федерального дорожного агентства на 14 км трассы А-114 "Вологда - Новая Ладога" в районе деревни Лесково, на 530 км трассы М-8 "Москва - Архангельск" в районе деревни Чекшино, на 400 км этой трассы на отвороте на деревню Бакланка.

По мнению заместителя губернатора, автоматическая система весогабаритного контроля оправдывает свою работу, позволяя обеспечить безопасность граждан, качество дорог и требуя минимальные затраты на содержание. В этом году такие комплексы стали устанавливать на региональных дорогах области.