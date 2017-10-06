Более 40 млн мальков сиговых пород планируют выпустить в 2018 году в водоемы Ямала

ТАСС, 6 октября. Более 40 млн мальков молоди сиговых пород планируется выпустить в водоемы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в следующем году. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе губернатора региона со ссылкой на первого заместителя генерального директора ООО "Научно-производственного объединения "Собский рыбоводный завод" Александра Горлатова.

"В следующем году планируется увеличение количества выпущенной молоди до 40 млн штук. Достижение этого показателя во многом зависит от результативности проводимых мероприятий по получению рыбопосадочного материала, дефицит которого очевиден", - процитировали Горлатова в пресс-службе.

В сообщении уточняется, что в летне-осенний период 2017 года завод выпустил в водоемы Ямала свыше 25 миллионов штук молоди сиговых - муксуна, чира и пеляди. "Зарыбление ямальских рек и озер ведется в рамках нового закона "Об аквакультуре (рыбоводстве), рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", он был принят в феврале нынешнего года, чему предшествовало научное изучение проблемы, консультации с профессионалами рыбопромысловых предприятий округа и широкое общественное обсуждение", - сказали в пресс-службе.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, отмечая важность проводимой работы, акцентировал внимание на максимально эффективной работе всех ведомств.

"У нас появился уникальный для Арктики завод, который показывает очень хорошие результаты, но это лишь шаг к достижению цели, восстановлению поголовья сиговых, которыми всегда славился регион. Мы по-прежнему будем бороться с браконьерством, также серьезно будем подходить к освоению новых промышленных районов, взаимодействовать с предприятиями ТЭК по проведению экологически безопасной политики их деятельности на арктическом Ямале", - приводит пресс-служба слова Кобылкина.

О предприятии

Собский рыбоводный завод, который построен благодаря совместному финансированию правительства ЯНАО и компании "Новатэк", расположен в поселке Харп Приуральского района ЯНАО, на берегу реки Собь. Введен в эксплуатацию в марте 2017 года. Территориальное расположение завода предопределяет специфику его деятельности - искусственное воспроизводство преимущественно ценных сиговых видов рыбы с целью воспроизводства биологических ресурсов в пределах водоемов Обь-Иртышского рыбохозяйственного бассейна.

Завод оснащен 685 инкубаторами и 180 бассейнами. На заводе формируется маточное поголовье муксуна и стерляди. Мощность завода составит 100 млн мальков в год.

Запрет на вылов муксуна был введен на Ямале в 2014 году из-за истощения стада рыбы и действует до сих пор, поэтому рыбаки были переориентированы на увеличение вылова частиковых и тресковых видов - щука, язь, налим, пелядь, щекур, пыжьян и ряпушка. Восстановить стада северной деликатесной рыбы планируется в течение 10-12 лет.