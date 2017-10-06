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Руины замка Кенигсберг в Калининграде откроют для туристов к чемпионату мира по футболу

В стране
6 октября, 17:03 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 6, октября. /ТАСС

Отмечается, что территория замка станет музеем под открытым небом, реализация проекта запланирована без привлечения бюджетных средств

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КАЛИНИНГРАД, 6 октября. /ТАСС/. Власти планируют сделать руины средневекового замка Кенигсберг в Калининграде туристическим объектом к чемпионату мира по футболу 2018 года: остатки крепости будут законсервированы и накрыты прозрачным саркофагом. О этом сообщил в пятницу журналистам врио зампреда областного правительства Гари Гольдман.

"Сроки [проведения работ] - до ЧМ по футболу <...> Нашлись люди, которые за свой счет это сделают, без бюджетных средств", - сказал Гольдман.

Он добавил, что территория по сути станет музеем под открытым небом. "Будет все накрыто сверху, будет все прозрачно, любой сможет подойти, посмотреть, там будет внутри освещение", - добавил он, заметив, что, по его мнению, на данный момент это лучшее решение.

Ранее неоднократно поднимался вопрос о возможном частичном восстановлении замка. Один из проектов предполагал восстановление фасадов некоторых строений замка, развитие историко-культурного комплекса. Однако в настоящее время, как отметил Гольдман, об этом речь не идет. Эксперты отмечают, что любое восстановление сооружения потребует серьезных затрат и в любом случае будет новоделом.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.

Замок Кенигсберг

Замок Кенигсберг был заложен в 1255 году чешским королем Отакаром II Пржемыслом, его название дало имя городу, возникшему у замковых стен. В замковой кирхе проводились церемонии коронации прусских королей. В его стенах размещались Великое посольство Петра Первого и резиденция российских губернаторов в период Семилетней войны (1756-1763 годы). В первой половине XX века в нем размещались исторические архивы и археологические экспозиции, это последнее известное место нахождения знаменитой янтарной комнаты, исчезнувшей после Второй мировой войны.

Стены сооружения сохранились после массированных бомбардировок англо-американской авиации и штурма Кенигсберга в августе 1944 года - апреле 1945 года. Замок был окончательно уничтожен в 1967 году по решению калининградского обкома КПСС, до настоящего времени сохранились фундаменты и руины подвальных помещений сооружения.

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