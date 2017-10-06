Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новый речной вокзал в Архангельске будет построен в 2019 году

В стране
6 октября, 16:55 UTC+3

Предыдущее деревянное здание вокзала в центре города было закрыто в 2012 году из-за ветхости

Поделиться
Материал из 1 страницы

АРХАНГЕЛЬСК, 6 октября. /ТАСС/. Здание нового речного вокзала в Архангельске будет построено в 2019 году. Планируется, что первые сваи в фундамент будущего здания забьют до конца этого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Архангельской области.

"В настоящее время уже определен подрядчик возведения первой очереди здания. Перед строителями поставлена цель открыть новый речной вокзал для посетителей уже в период навигации 2019 года", - говорится в сообщении.

Сейчас в Архангельске, часть которого расположена на островах, до которых можно добраться только по воде, нет здания речного вокзала. Социально важный объект ожидают также жители Приморского района. Предыдущее деревянное здание в центре города было закрыто в 2012 году из-за ветхости, потом сгорело. Пассажирам приходится ждать водный транспорт под открытым небом.

Предполагается, что на первом этаже нового здания вокзала будет находиться пассажирский павильон, рассчитанный на 100 человек, помещения для персонала, а также кафе, медпункт, комната матери и ребенка. На оставшихся этажах будут расположены офисные помещения Архангельского речного порта. Возле здания планируется обустроить парковку.

Вокзал будет обслуживать пять действующих сегодня пассажирских линий. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Архангельская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бизнесмены Владимирской области помогут пострадавшим при столкновении автобуса и поезда
2
Источник: в Москве эвакуированы Курский, Киевский и Рижский вокзалы
3
Эксперт: закон о реинтеграции Донбасса означает, что Украина выходит из минского процесса
4
Учитель школы Краснодара уволена после отказа принять "слишком скромный" подарок учеников
5
Число "заминированных" торговых центров в Москве выросло до 10
6
Вертолет ВКС РФ совершил в Хаме вынужденную посадку из-за неисправности
7
Васильев отправил в отставку правительство Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама