Новый речной вокзал в Архангельске будет построен в 2019 году

Шахтеры в США переквалифицируются для работы в альтернативной энергетикеСоциальная ответственность 6 октября, 18:18
Биография экс-председателя ПАСЕ Педро АграмунтаБиографии и справки 6 октября, 18:07
Шотландия запретила добычу сланцевого газаСоциальная ответственность 6 октября, 18:07
Ростехнадзор выявил нарушения на объектах "Алросы"Экономика и бизнес 6 октября, 18:04
На референдуме в Каталонии победили сторонники независимости от ИспанииМеждународная панорама 6 октября, 18:01
Российские легкоатлеты в ноябре могут получить право выступать под флагом страныСпорт 6 октября, 18:00
Московских водителей предупредили об опасностях на дорогах из-за непогодыОбщество 6 октября, 18:00
В США появятся суши с заменителем рыбы, изготовленным из помидоровСоциальная ответственность 6 октября, 17:59
Эксперт: обучение в школе на двух языках поможет сохранить языки малых народовОбщество 6 октября, 17:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АРХАНГЕЛЬСК, 6 октября. /ТАСС/. Здание нового речного вокзала в Архангельске будет построено в 2019 году. Планируется, что первые сваи в фундамент будущего здания забьют до конца этого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Архангельской области.
"В настоящее время уже определен подрядчик возведения первой очереди здания. Перед строителями поставлена цель открыть новый речной вокзал для посетителей уже в период навигации 2019 года", - говорится в сообщении.
Сейчас в Архангельске, часть которого расположена на островах, до которых можно добраться только по воде, нет здания речного вокзала. Социально важный объект ожидают также жители Приморского района. Предыдущее деревянное здание в центре города было закрыто в 2012 году из-за ветхости, потом сгорело. Пассажирам приходится ждать водный транспорт под открытым небом.
Предполагается, что на первом этаже нового здания вокзала будет находиться пассажирский павильон, рассчитанный на 100 человек, помещения для персонала, а также кафе, медпункт, комната матери и ребенка. На оставшихся этажах будут расположены офисные помещения Архангельского речного порта. Возле здания планируется обустроить парковку.
Вокзал будет обслуживать пять действующих сегодня пассажирских линий.