Новый речной вокзал в Архангельске будет построен в 2019 году

АРХАНГЕЛЬСК, 6 октября. /ТАСС/. Здание нового речного вокзала в Архангельске будет построено в 2019 году. Планируется, что первые сваи в фундамент будущего здания забьют до конца этого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Архангельской области.

"В настоящее время уже определен подрядчик возведения первой очереди здания. Перед строителями поставлена цель открыть новый речной вокзал для посетителей уже в период навигации 2019 года", - говорится в сообщении.

Сейчас в Архангельске, часть которого расположена на островах, до которых можно добраться только по воде, нет здания речного вокзала. Социально важный объект ожидают также жители Приморского района. Предыдущее деревянное здание в центре города было закрыто в 2012 году из-за ветхости, потом сгорело. Пассажирам приходится ждать водный транспорт под открытым небом.

Предполагается, что на первом этаже нового здания вокзала будет находиться пассажирский павильон, рассчитанный на 100 человек, помещения для персонала, а также кафе, медпункт, комната матери и ребенка. На оставшихся этажах будут расположены офисные помещения Архангельского речного порта. Возле здания планируется обустроить парковку.

Вокзал будет обслуживать пять действующих сегодня пассажирских линий.