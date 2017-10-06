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Экспедиция летом исследует предполагаемое место крушения затонувшей в 1881 г. яхты "Эйра"

В стране
6 октября, 19:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Объект, который, возможно, является остатками яхты, был найден на территории национального парка "Русская Арктика" летом 2017 года

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Национальный парк "Русская Арктика" (Архангельская обл.) летом 2018 года организует международную экспедицию в район острова Нортбрука архипелага Земля Франца-Иосифа для изучения объекта, который, предположительно, является остатками паровой яхты "Эйра", затонувшей в 1881 году. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Минприроды.

"Исследования, проведенные в текущем году - хороший сигнал, который вселяет в нас надежду на успешную работу и результативную экспедицию будущим летом, даже если обнаруженный объект и не является яхтой", - цитируют в Минприроды слова директора "Русской Арктики" Александра Кирилова.

Объект, который, возможно, является остатками паровой яхты "Эйра", был найден на территории национального парка летом 2017 года. Судно, принадлежавшее шотландскому путешественнику Бенджамину Ли Смиту, затонуло в августе 1881 г. во время в экспедиции с целью изучения недавно открытого архипелага Земли Франца-Иосифа.

Попытки определить место кораблекрушения долгое время оставались безуспешными из-за сложных природных условий высокоширотной Арктики.

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