Система управления и группировка ГО в России способна противодействовать угрозам ЧС

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Система управления и группировка сил гражданской обороны способны противодействовать всем рискам чрезвычайных ситуаций в РФ. Об этом сообщил статс-секретарь - замглавы МЧС России Олег Баженов по итогам завершившейся всероссийской командно-штабной тренировки по гражданской обороне, начавшейся 4 октября, передает корреспондент ТАСС.
"Можно с уверенностью сказать, что система управления, группировка, органы управления и силы ГО в состоянии с высокой эффективностью организовать противодействие существующим рискам природного и техногенного характера", - сказал он.
Баженов отметил, что цели тренировки в основном достигнуты. "Она показала ее значимость для обеспечения защиты населения и территории от угроз современности", - пояснил он.
Баженов сообщил, что в ходе тренировки слаженность действий и четкие действия были показали на всех уровнях руководители гражданской обороны.
Тренировка проходила в три этапа, в ходе которых отрабатывались вопросы организации управления при выполнении мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров. В ходе тренировки были уточнены планы гражданской обороны и защиты населения, уточнены планы и маршруты эвакуации, порядок использования транспортных средств и техники для проведения эвакуационных мероприятий.