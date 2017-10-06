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Главы Магаса и Пскова договорились о сотрудничестве

В стране
6 октября, 22:08 UTC+3 МАГАС МАГАС 6, октября. /ТАСС

Беслан Цечоев назвал символичным подписание соглашения на смотровой площадке Аланских ворот

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МАГАС, 6 октября. /ТАСС/. Глава Пскова Иван Цецерский и мэр Магаса Беслан Цечоев подписали в пятницу соглашение о сотрудничестве в социальной сфере, экономике, спорте, культуре и туризме.

"Символично, что два наших города, имеющие древнюю историю, подписали это соглашение на смотровой площадке Аланских ворот, построенных у въезда в столицу Ингушетии. Соглашение предусматривает укрепление дружеских отношений между двумя столицами российских регионов, обмен опытом в социальной сфере, экономике, культуре, спорте, градостроительстве, в обустройстве города", - сказал Цечоев ТАСС после подписания соглашения.

После подписания соглашения Цецерский и Цечоев поднялись на главную достопримечательность столицы Ингушетии - 100-метровую Башню Согласия и осмотрели "умные остановки" общественного транспорта.

На прошлой неделе мэр Магаса подписал аналогичное соглашение о сотрудничестве с мэром Черкесска.

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