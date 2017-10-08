Бесланский ипподром открылся после 13-летнего перерыва

БЕСЛАН, 8 октября. /ТАСС/. Ипподром в Беслане открылся после 13-летнего простоя скачками на кубок святого Георгия, в них приняли участие лучшие жокеи России, передает корреспондент ТАСС.

Зрителями мероприятия стали более 10 тыс. гостей и жителей со всех районов республики, сообщили агентству в МВД по Северной Осетии. Люди приходили целыми семьями, были среди них и те, кто посещал скачки еще во времена расцвета и популярности ипподрома в Советском Союзе.

Фаэтоны, народные гулянья

Гостей скачек довозили до ипподрома на фаэтонах. На территории ипподрома была организована ярмарка народных промыслов и сувенирной продукции, также весь день звучала музыка, работали аниматоры для детей, а в перерыве между скачками гости устраивали импровизированные концерты с танцами и песнями.

Традиционно открытие новых объектов по осетинским обычаям начинается с молитвы старейшины над тремя осетинскими пирогами и ритуальным пивом. Так же открыли ипподром перед разрезанием красной ленточки на входе в здание.

"Бесланский ипподром имеет давнюю историю, долгое время он находился в запустении. Сегодня он возрожден благодаря людям, которые доказали не словом, а делом, что значит любить свою республику, уважать свой народ. В Северной Осетии конные виды спорта самые любимые, уверен, что ипподром всегда будут полон спортсменов и зрителей", - сказал на торжественной церемонии открытия глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

Поздравить со значимым событием не только для жителей севера, но и юга Осетии приехал в Беслан и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Он выразил уверенность в том, что "конный спорт возродится в скором времени в республике с началом работы ипподрома".

На мероприятии можно было заметить много пожилых людей, они прибыли в том числе и из горных районов республики. Георгий Сартоев из селения Верхний Батакаюрт не пропускал ни одной скачки в Беслане во времена СССР. Тогда на них участвовал скакун Карбит, который родился и рос в сельском колхозе им. Орджоникидзе и был гордостью всей республики, так как побеждал практически на всех соревнованиях. Последний раз Георгий был на бесланском ипподроме более 20 лет назад, сегодня он с особым азартом болел за своих фаворитов, которых определял опытным взором.

"Смотрю и вспоминаю сейчас нашего Карбита и всадника Майрама Гибилова, их даже сегодня вспомнили со сцены ведущие праздника. Скачки тогда были для нас самым долгожданным зрелищем, и я не могу сейчас передать свои эмоции, когда нахожусь здесь по происшествии более 20 лет, это удивительно. Спасибо организаторам за воспоминания, пусть все задумки воплотятся в реальность", - сказал Георгий Сартоев.

Общий призовой фонд - 2,5 млн рублей

В семи забегах участвовало более 60 лошадей из разных регионов страны, призовой фонд составил 2,5 млн рублей.

В первой номинации приз города Беслан на сумму 200 тыс. рублей забрал мастер-жокей Анзор Альбердиев с жеребцом по кличке Князь. Приз с такой же денежной суммой в честь североосетинского дважды дербиста Геналдона забрал жокей Егор Тарасов на коне Пур Берри.

Приз в честь генерала армии, дважды героя СССР, Героя Монгольской Республики Иссы Плиева (200 тыс. рублей выиграл жокей Ахет Пшихачев на Кедре. Такая же сумма приза была разыграна в номинации в честь двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Сослана Андиева, победителем в которой стал мастер-жокей Мырзабек Каппушев на лошади Атлантида Прим. Тот же жокей, но на коне по кличке Зам Зам, стал обладателем еще одного приза в номинации от знаменитого бесланского ликеро-водочного завода "Исток".

Приз главы Северной Осетии Вячеслава Битарова (500 тыс. рублей) получил Руслан Сижажев на коне Мот.

Обладателем же главного приза Святого Георгия в размере 1 млн рублей стал Анди Гакаев с жеребцом Кабакан. Это первая победа трехлетнего скакуна на скачках. "Лошадь чувствовала себя как никогда хорошо, ведь она всегда чутко перенимает настроение наездника, а я старался полностью настроиться на победу. Дорожка на ипподроме прекрасная, хочу это особо отметить", - поделился впечатлениями после выступления с корр. ТАСС победитель Гакаев.

Уникальное покрытие и возможности выращивать английских скакунов

Главным преимуществом отреставрированного ипподрома в Беслане является наличие естественной грунтовой беговой дорожки для скачек. Кроме того, учитывая масштабы территории (2400 метров в периметре), и плавные повороты, повышается резвость лошадей.

Как рассказал ТАСС главный тренер сборной России по конному троеборью Фердинанд Кибизов, соревнования такого высокого уровня на возрожденном ипподроме в республике станут хорошим толчком к развитию конного спорта в Северной Осетии.

"Огромное количество людей пришло поболеть за спортсменов. Долгое время на территории ипподрома не проводилось ничего. Эти старты, которые организовали сегодня на высоком уровне, послужат толчком к возрождению конного спорта", - отметил Кибизов.

Он подчеркнул, что необходимо также возродить некогда известный в СССР конный завод в Беслане, который выращивал чистокровных лошадей, побеждавших на различного уровня соревнованиях. "Наш климат позволяет выращивать лошадей английской породы, они, как известно, самые лучшие скакуны. Англичане их выращивали чуть ли не 500 лет, а в Северной Осетии по сравнению с Англией очень похожие климатические условия. Через 10-15 лет после воссоздания конезавода у нас могут появиться эти мировые скакуны", - пояснил Фердинанд Кибизов.

О былой славе бесланского конезавода вспоминала и Лариса Николаева, которая проработала более 40 лет на ипподроме Пятигорска. "Я хорошо знаю это хозяйство. Мой супруг Сагит Капушев работал здесь тренером, выступал на скачках, а в 1966 году сюда привезли все чистокровное отделение лошадей из прилепского конного завода №2 под Тулой из-за его ликвидации. Там работал мой отец. Бесланский конезавод тогда гремел, и сегодня гремит ипподром, здесь все самые лучшие жокеи страны", - рассказала ТАСС Николаева.

Дикая дивизия

Кульминацией спортивного праздника стали скачки полукровных лошадей с местными непрофессиональными наездниками республики разных возрастов. Зрители поддерживали их бурными аплодисментами, пока они проходили дистанцию. Были среди них и девушки, а также джигиты в национальной одежде.

Скачки на бесланском ипподроме начали регулярно проводиться с конца 50-х годов прошлого столетия. С 1964 года и до начала 90-х годов соревнования проводились 8 ноября и 2 мая, на них выступали питомцы отечественных конных заводов, в том числе Бесланского. Последние скачки прошли в 2004 году, после чего почти полтора десятка лет ипподром находился в заброшенном состоянии.

За время ремонта, который проходил на средства спонсоров, было обновлено административное здание, приведены в порядок служебные помещения, в том числе комментаторская. Также были обустроены трибуны, которые суммарно могут разместить 4 тыс. зрителей. На подступах к ипподрому установлено новое освещение, произведен ремонт асфальтового покрытия.