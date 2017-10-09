В аэропорт Мурманска из-за сильного тумана не вылетели четыре рейса

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МУРМАНСК, 9 октября. /ТАСС/. Рейсы самолетов в Мурманск задерживаются из-за сильного тумана в аэропорту. Как сообщили в понедельник корр. ТАСС в аэропорту Мурманск, всего задерживается четыре рейса.
"Не вылетели в Мурманск борта авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия", "Псковавиа" и Red wings", - сказали в аэропорту.
Это рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Архангельска. Предварительно задержка может составить до 10 часов. Соответственно, откладываются и вылеты обратных рейсов.
При этом в аэропорту отметили, что решение о задержке рейсов принимают сами авиакомпании по погодным условиям, аэропорт же работает в штатном режиме и к приему самолетов готов.