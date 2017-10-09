Около 700 учащихся и волонтеров из КЧР вступили за два года в ряды "Зеленых пионеров"

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ЧЕРКЕССК, 9 октября. /ТАСС/. Ряды добровольного экологического движения "Зеленые пионеры" за два года пополнили около 700 учащихся средних школ и волонтеров Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщил в понедельник ТАСС председатель регионального отделения движения "Зеленая Россия" Алик Магулаев.
"За два года работы в ряды "Зеленых пионеров" мы приняли около 700 школьников и волонтеров. Вчера в рамках посадки аллеи героев Великой Отечественной войны в Тебердинском заповеднике прошла очередная торжественная церемония посвящения 200 участников", - сказал Магулаев.
По его словам, экологическое просвещение молодежи и вовлечение ее в ряды движения - одна из главных задач организации "Зеленая Россия".
"Бережное отношение к окружающей среде, сохранение природного богатства родного края должны стать нормой жизни для молодежи. Этим вопросам необходимо уделять пристальное внимание не только в Год экологии", - подчеркнул Магумаев.
Он отметил, что Карачаево-Черкесское региональной отделение "Зеленой России" активно участвует в различных экологических акциях, мероприятиях и субботниках, а также инициирует их проведение.
"Зеленые пионеры" - первое добровольное экологическое движение в рамках ОЭОД "Зеленая Россия".