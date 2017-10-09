В регионы России вернулось бабье лето

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. В большинстве регионов России вторая неделя октября характеризуется повышением температуры воздуха днем. Но и метеорологи, и службы МЧС отмечают, что фактически в каждой области погода преподнесет сюрпризы.

Если в Брянской области зацвели яблони, еще не сбросив созревшие плоды, то в Крыму объявлено штормовое предупреждение. А в Республике Коми аномальное для этого времени года потепление отодвинуло сроки установления льда на реках.

В Центральной России - грозы, туман и ветер

Южный ветер принес в регионы Центрального федерального округа потепление, утренние туманы, небольшие дожди и довольно ощутимый ветер. Штормовое предупреждение объявлено 9 октября в Белгородской области. Как и в соседнем Курском регионе, порывы юго-западного ветра здесь достигают 10-14, местами 18 м/c. Днем, по данным областных метеорологических служб, температура воздуха 12-17 градусов, ночью до 7 тепла.

Сильный юго-восточный ветер помешал бабьему лету в Тамбове, Липецке, Туле и Орле, где погода схожая - днем 10-18, ночью около 10-12 градусов. А в Воронеже еще теплее - днем температура до плюс 20. Но метеорологи прогнозируют, что в Воронеже, Липецке и Орле порывы ветра могут достигать 17 м/с, в Тамбове чуть слабее - до 15 м/с.

На фоне потепления в конце сентября - начале октября цветение яблонь стали отмечать жители Брянской области. На опубликованных в социальных сетях фотографиях видно, что цветы соседствуют на плодовом дереве вместе с поспевшими яблоками.

"Такое бывает, когда в пору цветения из-за неблагоприятных погодных явлений - холода, засухи - цветочные почки не смогли распуститься, а осенью возникают условия, схожие с весной", - заявил ТАСС завкафедрой селекции плодово-ягодных культур Брянского аграрного университета, профессор Сергей Евдокименко.

Накануне в Брянске было уже плюс 14 вместо прежних 24-х, выпало до 22 мм осадков, что составляет почти половину месячной нормы октября.

В Севастополе не ходят катера

В целом по Республике Крым 9 октября ожидаются сложные погодные условия: местами очень сильные дожди, грозы, усиление ветра до 20-25 м/с, предупреждают в Южном региональном центре МЧС.

В Севастополе из-за сильного ветра, в понедельник временно закрыт рейд пассажирских катеров через Севастопольскую бухту из центра города на Северную сторону.

"Катера не ходят с утра, планируем открыть рейд в обед", - сказали ТАСС в диспетчерской Севастопольского морпорта. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха днем будет достигать 16 градусов, ночью не ниже плюс 9, скорость ветра снизится до 2-6 м/с, переменная облачность, а во вторник и пятницу ожидается дождь.

В Приволжье - опасность пожаров

В большинстве регионов Приволжского федерального округа сохраняется облачная погода без осадков и становится теплее из-за антициклона. В Саратовской области заморозки отступили, по данным регионального Гидрометцентра, температура ночью составит 6-11 градусов, днем 14-19 градусов тепла. Такие резкие перепады - не безопасны. По данным регионального управления МЧС, в девяти районах зафиксирован 5 класс пожарной опасности.

О высокой вероятности пожаров в одном из муниципальных образований - Светлинском, предупредили и спасатели Оренбурга.

По данным Пермского центра геоинформационных систем, в начале недели существенно потеплеет - с плюс 5 градусов до 17. По северным и центральным районам Прикамья потепление будет не столь существенным, однако в Перми максимальная температура также может повыситься до плюс 15.

"Теплая погода с температурой на 3-6 градуса выше климатической нормы может сохраниться и в последующие дни", - отметили специалисты Центра.

Бабье лето ненадолго вернулось в Пензенскую область и Мордовию, где 9 октября до плюс 16, но со вторника начнутся дожди, и похолодает на 2-3 градуса.

Ледостав на реках Коми откладывается

Теплый октябрь выдался в Республике Коми, температура выше обычной на 2-4 градуса, сообщили ТАСС в Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Из-за этого ожидается, что реки на севере региона - Мезень, Печора, Ижма, Уса - покроются льдом на 5-7, а то и на десять дней позже обычного. На большей территории республики на этой неделе температура ночью составит 1-6 градусов выше нуля, днем - до 8, а на юге - даже до плюс 12, лишь в заполярной Воркуте ожидаются ночные заморозки до минус 3 градусов, днем не выше плюс 4, временами дожди со снегом.

"Циклон с ветреной погодой ушел, сегодня и на всей этой неделе прогнозируется спокойная, вполне благоприятная для середины октября погода", - сообщила ТАСС начальник отдела Центра по гидрометеорологии Ольга Козак.

Волгоград прощается с бабьим летом

На Нижней Волге по прогнозам синоптиков предстоит последняя теплая неделя, бабье лето здесь закончится 16 октября. По данным Волгоградского гидрометцентра, дневная температура воздуха в волгоградском регионе 15-20 градусов продержится вплоть до 15 октября включительно.

А уже со следующего понедельника, 16 октября, температура понизится до плюс 8, в отдельных местах всего до плюс 5 градусов.

На Кавказе - летняя жара

По данным Главного управления МЧС по Республике Чечня, погодных аномалий и штормовых предупреждений в республике не будет.

"В горах днем воздух прогреется до 15-20 градусов, будет солнечно и без осадков. В Грозном будет жарче - до 25 и тоже без осадков", - сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что в Чечне стоит бабье лето, что характерно для середины октября.

На всей территории Ингушетии ясная, теплая погода. Температура днем в городах Карабулак и Магас до плюс 23, в Джейрахском районе - до 27 градусов.

В Кабардино-Балкарии средняя дневная температура сохранится на уровне 18-23 градусов, а ночью значительно похолодает - до 4-9.

По данным ставропольского Гидрометцентра до 10 октября на всей территории края воздух прогреется до плюс 25 градусов, что, по данным пресс-службы краевой противопожарной и аварийно-спасательной службы, повысит пожароопасную обстановку.

В приморских районах Дагестана 9 и 10 октября будет переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью составит 9-14, днем до плюс 23, а в низменных районах будет до 26 градусов. В Махачкале несколько прохладней - до 21, ночью переменная облачность, без осадков.

Потепления выше 15 градусов не ожидается и Карачаево-Черкесии.

"Температура войдет в климатическую норму. 9 и 10 октября прогнозируются умеренные дожди, в высокогорье с мокрым снегом", - сказали ТАСС в республиканском Гидрометцентре.