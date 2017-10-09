В регионы России вернулось бабье лето

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. В большинстве регионов России вторая неделя октября характеризуется повышением температуры воздуха днем. Но и метеорологи, и службы МЧС отмечают, что фактически в каждой области погода преподнесет сюрпризы.
Если в Брянской области зацвели яблони, еще не сбросив созревшие плоды, то в Крыму объявлено штормовое предупреждение. А в Республике Коми аномальное для этого времени года потепление отодвинуло сроки установления льда на реках.
Южный ветер принес в регионы Центрального федерального округа потепление, утренние туманы, небольшие дожди и довольно ощутимый ветер. Штормовое предупреждение объявлено 9 октября в Белгородской области. Как и в соседнем Курском регионе, порывы юго-западного ветра здесь достигают 10-14, местами 18 м/c. Днем, по данным областных метеорологических служб, температура воздуха 12-17 градусов, ночью до 7 тепла.
Сильный юго-восточный ветер помешал бабьему лету в Тамбове, Липецке, Туле и Орле, где погода схожая - днем 10-18, ночью около 10-12 градусов. А в Воронеже еще теплее - днем температура до плюс 20. Но метеорологи прогнозируют, что в Воронеже, Липецке и Орле порывы ветра могут достигать 17 м/с, в Тамбове чуть слабее - до 15 м/с.
На фоне потепления в конце сентября - начале октября цветение яблонь стали отмечать жители Брянской области. На опубликованных в социальных сетях фотографиях видно, что цветы соседствуют на плодовом дереве вместе с поспевшими яблоками.
"Такое бывает, когда в пору цветения из-за неблагоприятных погодных явлений - холода, засухи - цветочные почки не смогли распуститься, а осенью возникают условия, схожие с весной", - заявил ТАСС завкафедрой селекции плодово-ягодных культур Брянского аграрного университета, профессор Сергей Евдокименко.
Накануне в Брянске было уже плюс 14 вместо прежних 24-х, выпало до 22 мм осадков, что составляет почти половину месячной нормы октября.
В целом по Республике Крым 9 октября ожидаются сложные погодные условия: местами очень сильные дожди, грозы, усиление ветра до 20-25 м/с, предупреждают в Южном региональном центре МЧС.
В Севастополе из-за сильного ветра, в понедельник временно закрыт рейд пассажирских катеров через Севастопольскую бухту из центра города на Северную сторону.
"Катера не ходят с утра, планируем открыть рейд в обед", - сказали ТАСС в диспетчерской Севастопольского морпорта. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха днем будет достигать 16 градусов, ночью не ниже плюс 9, скорость ветра снизится до 2-6 м/с, переменная облачность, а во вторник и пятницу ожидается дождь.
В большинстве регионов Приволжского федерального округа сохраняется облачная погода без осадков и становится теплее из-за антициклона. В Саратовской области заморозки отступили, по данным регионального Гидрометцентра, температура ночью составит 6-11 градусов, днем 14-19 градусов тепла. Такие резкие перепады - не безопасны. По данным регионального управления МЧС, в девяти районах зафиксирован 5 класс пожарной опасности.
О высокой вероятности пожаров в одном из муниципальных образований - Светлинском, предупредили и спасатели Оренбурга.
По данным Пермского центра геоинформационных систем, в начале недели существенно потеплеет - с плюс 5 градусов до 17. По северным и центральным районам Прикамья потепление будет не столь существенным, однако в Перми максимальная температура также может повыситься до плюс 15.
"Теплая погода с температурой на 3-6 градуса выше климатической нормы может сохраниться и в последующие дни", - отметили специалисты Центра.
Бабье лето ненадолго вернулось в Пензенскую область и Мордовию, где 9 октября до плюс 16, но со вторника начнутся дожди, и похолодает на 2-3 градуса.
Теплый октябрь выдался в Республике Коми, температура выше обычной на 2-4 градуса, сообщили ТАСС в Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Из-за этого ожидается, что реки на севере региона - Мезень, Печора, Ижма, Уса - покроются льдом на 5-7, а то и на десять дней позже обычного. На большей территории республики на этой неделе температура ночью составит 1-6 градусов выше нуля, днем - до 8, а на юге - даже до плюс 12, лишь в заполярной Воркуте ожидаются ночные заморозки до минус 3 градусов, днем не выше плюс 4, временами дожди со снегом.
"Циклон с ветреной погодой ушел, сегодня и на всей этой неделе прогнозируется спокойная, вполне благоприятная для середины октября погода", - сообщила ТАСС начальник отдела Центра по гидрометеорологии Ольга Козак.
На Нижней Волге по прогнозам синоптиков предстоит последняя теплая неделя, бабье лето здесь закончится 16 октября. По данным Волгоградского гидрометцентра, дневная температура воздуха в волгоградском регионе 15-20 градусов продержится вплоть до 15 октября включительно.
А уже со следующего понедельника, 16 октября, температура понизится до плюс 8, в отдельных местах всего до плюс 5 градусов.
По данным Главного управления МЧС по Республике Чечня, погодных аномалий и штормовых предупреждений в республике не будет.
"В горах днем воздух прогреется до 15-20 градусов, будет солнечно и без осадков. В Грозном будет жарче - до 25 и тоже без осадков", - сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что в Чечне стоит бабье лето, что характерно для середины октября.
На всей территории Ингушетии ясная, теплая погода. Температура днем в городах Карабулак и Магас до плюс 23, в Джейрахском районе - до 27 градусов.
В Кабардино-Балкарии средняя дневная температура сохранится на уровне 18-23 градусов, а ночью значительно похолодает - до 4-9.
По данным ставропольского Гидрометцентра до 10 октября на всей территории края воздух прогреется до плюс 25 градусов, что, по данным пресс-службы краевой противопожарной и аварийно-спасательной службы, повысит пожароопасную обстановку.
В приморских районах Дагестана 9 и 10 октября будет переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью составит 9-14, днем до плюс 23, а в низменных районах будет до 26 градусов. В Махачкале несколько прохладней - до 21, ночью переменная облачность, без осадков.
Потепления выше 15 градусов не ожидается и Карачаево-Черкесии.
"Температура войдет в климатическую норму. 9 и 10 октября прогнозируются умеренные дожди, в высокогорье с мокрым снегом", - сказали ТАСС в республиканском Гидрометцентре.