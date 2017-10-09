Специалисты отмечают хорошее самочувствие тигров, выпущенных на волю в ЕАО

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Амурская тигрица Филиппа и пара амурских тигров Борис и Светлая, выпущенные на волю в Еврейской автономной (ЕАО), чувствуют себя в дикой природе "превосходно", сообщается на сайте Приморского центра реабилитации и реинтродукции тигров (центр "Тигр").

"Из осенней поездки из ЕАО вернулась рабочая группа по мониторингу выпущенных тигров. Цель поездки: проверка кластеров (мест предполагаемых охот) у тигрицы Филиппы и проверка фотоловушек на участке тигров Бори и Светлой. И та, и другая [группы] подтвердили, что тигры чувствуют себя в дикой природе превосходно", - говорится в сообщении.

Мониторинг провели в октябре сотрудники центра "Тигр", АНО "Амурский тигр" и управление охотничьего надзора ЕАО.

Тигрица Филиппа (ее возраст - 2,5 лет), которую выпустили в дикую природу в ЕАО около полугода назад, демонстрирует отличные охотничьи навыки - она успешно охотится на гималайских медведей, волков, косуль, кабанов и изюбрей. Что касается Бориса и Светлой, на фотоловушках больше фиксируется Борис, а Светлая осторожничает и появляется не на всей территории заявленного участка, говорят участники экспедиции.

"Скорее всего, это связано с ее материнством", - предполагают они.

Тигры, которых выпускают в дикую природу, обеспечены специальным GPS-ошейниками, которые позволяют отслеживать их перемещение. Как сообщили специалисты, тигрица Светлая впервые зафиксирована на фотографиях без ошейника.

Тигры в Еврейской автономии

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. На территории ЕАО обитают 10 амурских тигров, тогда как четыре года назад их численность оценивалась в одну-две особи. Большая часть тигров, которые сейчас обитают в ЕАО, были привезены из Центра реабилитации и реинтродукции в поселке Алексеевка Приморского края.

Тигрицу Филиппу нашли в декабре 2015 года в районе села Филипповка в Хасанском районе на юго-западе Приморья и лечили в центре в течение 14 месяцев, при этом ее обучали охоте по специальной программе. По оценке специалистов, она полностью овладела необходимыми навыками и может жить в дикой природе.

Тигры Борис и Светлая встретились в заказнике "Журавлиный" в Еврейской автономной области в декабре 2015 года и сформировали пару. Борис пришел на территорию ЕАО из Амурской области.

Для восстановления популяции амурского тигра на северо-западе ареала в Амурской и Еврейской автономной областях в 2013-2014 годах после специальной подготовки в Центре реабилитации и реинтродукции были выпущены в дикую природу шесть тигрят-сирот. Участие в одной из таких операций принял Владимир Путин.

Одна из тигриц, Золушка, выпущенная раньше других на территории заповедника "Бастак" в ЕАО, в 2015 году принесла потомство после встречи с тигром Заветным, подтвердив успешность разработанной учеными Института проблем экологии и эволюции РАН технологии восстановления популяций редких крупных кошек.