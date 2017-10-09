Уровень воды на реке Алазея у поселка Аргахтах в Якутии пошел на спад

ТАСС, 9 октября. Уровень воды в реке Алазея у поселка Аргахтах в Среднеколымском районе пошел на спад. Подтопленных домов и придомовых территорий в нем и селе Сватай больше нет, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Якутии со ссылкой на данные республиканского госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

"В селе Сватай подтопленных домов и территорий нет. В селе Аргахтах на реке Алазея уровень воды ниже критической отметки и продолжает стабильно падать по 2 см в сутки, в поселении нет подтопленных домов, дворовых территорий, улиц", - говорится в сообщении.

В конце июня река Алазея вышла из берегов и затопила села Сватай и Аргахтах Среднеколымского района. В селах был объявлен режим ЧС межмуниципального характера.