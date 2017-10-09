Строительство моста над Амуром завершится к концу 2019 года

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Выполнение работ с опережающими темпами на ряде объектов будущего моста через Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ дает основания полагать, что все плановые мероприятия завершатся в срок - к концу 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта, активисты которого побывали на стройке уникального моста.

Будущий мост имеет важное экономическое значение. Как отмечал губернатор Александр Козлов, его создание обеспечит необходимой инфраструктурой территорию опережающего развития (ТОР) "Приамурская", а также Амурский газоперерабатывающий завод.

Появление моста также сократит транспортные расходы для бизнеса, стимулирует развитие совместных инвестиционных проектов и привлечет туристов.

Над поверхностью Амура уже появились опоры моста. Всего строители работают над четырьмя из пяти опор российской части моста, стройка идет и на китайской стороне. О строительстве уникального перехода и его значении - в материале ТАСС.

Зачем мост региону

Благовещенск и китайский город Хэйхэ разделяет река Амур, по которой проходит граница двух стран. С набережной в Благовещенске можно любоваться Китаем, а гуляя по Хэйхэ, смотреть на Россию. Поэтому проект моста между двумя странами стали обсуждать еще в 1990-е годы, но долгое время этой идеи не было даже на бумаге, летом два города связывал паром, зимой - ледовая переправа.

При этом грузооборот между регионами рос, повышался интерес бизнеса к проектам соседних территорий, нормой стали обмены делегациями, появились совместные спортивные и культурные мероприятия - заплывы через Амур, хоккейные баталии на его льду, синхронный салют с двух берегов в День Победы.

Отдельный пункт - развитие туризма. Уже пять лет Амурская область входит в число лидеров среди субъектов РФ по приему китайских туристов, уступая лишь Москве и Приморью.

"Туристы из КНР составляют 98% от общего числа иностранных туристов, въезжающих на территорию области. Большинство из них приезжают в Приамурье на один-два дня и прежде всего посещают столицу региона Благовещенск", - рассказали в пресс-службе областного правительства.

А расти есть куда: соседний Хэйхэ ежегодно принимает около 3 млн китайских туристов, и власти Амурской области рассчитывают, что значительная их часть захочет пересечь границу и посетить Приамурье - увидеть достопримечательности Благовещенска, красоты местной природы и, конечно, космодром Восточный. Кроме того, по мнению губернатора, новая инфраструктура сделает регион транзитной площадкой для путешествий жителей Китая по России.

То есть изменения в транспортной инфраструктуре назрели, и в июне 2016 года в Харбине в присутствии главы Амурской области Александра Козлова и губернатора китайской провинции Хэйлунцзян Лу Хао был подписан концессионный договор о строительстве моста между двумя городами. Документ определил порядок строительства, сроки, объемы и саму работу.

Было определено и место для строительства. С российской стороны это окрестности села Каникурган в Благовещенском районе Амурской области.

Кто строит, как и за сколько

Российско-китайский проект прошел госэкспертизу и предусматривает не только строительство вантового автомобильного моста через Амур длиной свыше одного километра и шириной 14,5 метров, но и мост через протоку Каникурганская длиной 265 метров, а также подъездные автодороги общей протяженностью 11,5 километра. Движение планируется по двум полосам моста с расчетной скоростью 100 километров в час. Причем встречные направления будут разделены зоной безопасности.

Стоимость всех работ превышает 18 млрд рублей, две третьих этой суммы приходятся на российскую сторону. Для работы над ним создана совместная российско-китайская компания, деньги на строительство она взяла в кредит на 19 лет под ставку банка КНР. При этом кредит взят в юанях, но договоры с российскими подрядчиками заключены в рублях, чтобы они, по словам областных властей, "не несли риски по изменению курсов национальных валют".

Строительство началось в 2016 году. Российскую часть моста возводит компания "Мост", за дороги отвечает ЗАО "Асфальт". По завершению работ российская часть моста станет собственностью Амурской области, китайская - собственностью провинции Хэйлунцзян.

После запуска мост должен работать круглосуточно, чтобы ежегодно обеспечивать перевозку запланированных 4 млн тонн грузов и 2 млн пассажиров. Примерная стоимость проезда по мосту, по словам первого зампреда правительства Амурской области Марины Дедюшко, составит около 2 тыс. рублей для физических лиц и 10 тыс. рублей - для юридических.

Дедюшко пояснила, что мост строится по механизму государственно-частного партнерства, а он предполагает, что концессионер возводит объект за свой счет, а затем возмещает затраты, взимая плату за проезд. Окупить затраты планируют за 16 лет.

При этом зампред областного правительства отметила, что, например, в начале работы моста для привлечения пассажиров и грузов "могут быть введены более низкие размеры оплаты проезда". "Это управляемые цены, и они будут согласовываться правительствами Амурской области и провинции Хэйлунцзян. Это не будет отдано на откуп коммерческой структуре", - подчеркнула Дедюшко.

Какие сложности

Главная сложность для строителей - погода. Например, дожди не только мешают работе, но и повышают уровень воды в реке, что осложняет и без того нелегкий труд. Может помешать и шуга - мелкие куски рыхлого льда или комья снега, которые появятся на Амуре с холодами.

Но, помимо самого строительства, важной задачей является создание нового автомобильного пункта пропуска для пересечения через мост российско-китайской границы. Власти региона рассчитывают, что пункт пропуска будет включен в международную концессию по строительству моста. Однако ни по российскому, ни по китайскому законодательству такой объект не может быть включен в концессию и возводиться как объект государственно-частного партнерства.

Об этой проблеме региональные власти в апреле докладывали полпреду президента на Дальнем Востоке, вице-премьеру правительства РФ Юрию Трутневу, который тогда же поручил Минтрансу России решить вопрос создания международного пункта пропуска. По словам Дедюшко, в сентябре представители Амурской области представили в Минтрансе схему пункта пропуска, и она была принята за основу.

Кроме того, руководство Амурской области подготовило ноту для китайской стороны, в которой оговаривается возможность пересечения границы по новому мосту на личных автомобилях вместимостью до восьми посадочных мест. В правительстве Приамурья рассчитывают, что в Китае это предложение одобрят в ближайшее время.

Уже сейчас центр Благовещенска удивляет обилием иероглифов. Их можно увидеть на вывесках кафе и ресторанов, в меню, в магазинах, и попросту на заборах в виде объявлений.

В гостиницах - десятки постояльцев из соседней страны, а их экскурсионные группы гуляют по городской набережной, осматривают экспозицию краеведческого музея, туристы из КНР оставляют в Благовещенске свои деньги, платя за проезд, проживание, питание, сувениры и полюбившееся лакомство - российское мороженое.