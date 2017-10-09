Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведь пришел на окраину Петропавловска-Камчатского

В стране
9 октября, 15:27 UTC+3

Специалисты МЧС рекомендуют не приближаться к медвежатам, если они встретились на пути, а при встрече со взрослым медведем отпугнуть его

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 9 октября. Жители Петропавловска-Камчатского заметили медведя на окраине города. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

"По сообщениям очевидцев, на окраине Петропавловска-Камчатского, вблизи микрорайона СРВ, был замечен медведь. Главное управление МЧС России по Камчатскому краю призывает жителей краевого центра соблюдать предельную осторожность при нахождении в указанном районе", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве просят без необходимости и в одиночку не выходить на улицу, следить за детьми. Также рекомендуется не приближаться к медвежатам, а при встрече со взрослым медведем отпугнуть его. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Камчатский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-представитель СБУ назвал выводы следствия по делу Вороненкова политически окрашенными
2
Экспортные поставки зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Досье
3
Власти Германии предполагают, что недавний выброс рутения мог произойти на Южном Урале
4
Итоги деятельности Виктора Назарова на посту губернатора Омской области. Досье
5
Группу студентов РУДН задержали в Москве за фото, сделанное с квадрокоптера
6
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
7
Президент Киргизии отменил визит в Сочи
Темы дня
Новости партнеров
Реклама