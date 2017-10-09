Медведь пришел на окраину Петропавловска-Камчатского

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ТАСС, 9 октября. Жители Петропавловска-Камчатского заметили медведя на окраине города. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.
"По сообщениям очевидцев, на окраине Петропавловска-Камчатского, вблизи микрорайона СРВ, был замечен медведь. Главное управление МЧС России по Камчатскому краю призывает жителей краевого центра соблюдать предельную осторожность при нахождении в указанном районе", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве просят без необходимости и в одиночку не выходить на улицу, следить за детьми. Также рекомендуется не приближаться к медвежатам, а при встрече со взрослым медведем отпугнуть его.