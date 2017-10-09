Ведущие атомные компании Заполярья впервые вместе представят экологические отчеты

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МУРМАНСК, 9 октября. /ТАСС/. Кольская АЭС и ФГУП "Атомфлот" впервые проведут совместную публичную презентацию своих экологических отчетов. Как сообщает в понедельник пресс-служба Кольской АЭС, отчеты представят в Мурманском арктическом государственном университете во вторник.
"Состоится презентация отчетов об экологической безопасности Кольской АЭС и ФГУП "Атомфлот" за 2016 год. Организаторы мероприятия - Общественный совет по вопросам безопасного использования атомной энергии в Мурманской области, филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция" и ФГУП "Атомфлот", - говорится в сообщении пресс-службы.
С докладами выступят секретарь общественного совета по вопросам безопасного использования атомной энергии в Мурманской области Сергей Жаворонкин и специалист отдела радиационной безопасности Павел Орлов. "Главная цель проведения мероприятия - предоставление общественности полной информации о воздействии на окружающую среду и мероприятиях, направленных на повышение экологической безопасности ведущих предприятий атомной отрасли Мурманской области", - сообщает пресс-служба.
Кольская АЭС расположена в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблокамощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.
"Атомфлот" является базой всех российских атомных ледоколов. Расположен в Мурманске.