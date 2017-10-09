Нижегородские медики помогут создать ожоговые отделения в чеченских больницах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 октября. /ТАСС/. Делегация Чеченской Республики посетила Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр, который находится в Нижнем Новгороде. В ходе визита министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов обсудил с нижегородскими врачами возможность создания ожогового отделения на базе чеченских больниц, а также обучения специалистов, сообщили в понедельник в пресс-службе Нижегородской государственной медицинской академии (НижГМА).

"В республике часто возникает необходимость лечения пациентов с ожогами, при этом очень большое значение имеют первые несколько суток оказания медицинской помощи пострадавшим. Организация помощи на этом этапе является основной задачей взаимодействия с нашими нижегородскими коллегами. Кроме того, нас очень привлекает последипломное образование, в Чечне очень молодое медицинское сообщество, средний возраст врачей является самым низким в РФ, и через взаимодействие с более опытными коллегами мы планируем повысить уровень профессиональных знаний чеченских медиков", - цитируют в пресс-службе Сулейманова.

Как уточнили в пресс-службе, сейчас врачи нижегородского ожогового центра регулярно оказывают высокотехнологичную помощь пациентам из Чечни, которых с тяжелыми ожогами доставляют в Нижний Новгород спецбортами МЧС. Кроме того, нижегородские врачи проводят сеансы телемедицинских консультаций с коллегами из республики.

"С Чечней мы выстроили очень эффективную модель сотрудничества, в интересах жителей республики, местных и наших врачей - создание ожогового отделения на базе чеченских больниц. Нижегородские врачи окажут всю необходимую помощь, будем уделять внимание вопросам обучения специалистов, не только комбустиологов, но и врачей-реаниматологов, которым зачастую не хватает знаний по ведению пациентов с ожогами. Мы готовы представить чеченским врачам все условия для прохождения полноценной стажировки в столице Приволжья", - приводят слова и. о. ректора НижГМА Николая Карякина в пресс-службе.

Также в рамках визита Сулейманов вручил представителям нижегородской медицины почетные грамоты главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.