Студенты из Петербурга разработали проект освоения участка арктического шельфа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Студенты из Санкт-Петербургского горного университета создали проект разработки и освоения арктического шельфа - Северо-Врангельского лицензионного участка. Работа стала победителем в рамках конкурса на молодежной научно-практической конференции "Развитие нефтегазодобычи на арктическом шельфе РФ: актуальные задачи, проблемы и перспективы", которая состоялась в понедельник в Санкт-Петербурге.

"Студенты Санкт-Петербургского горного университета Легкоконец Владислав, Куншин Андрей и Гладина Елена одержали победу в "Мозговом штурме" второй арктической конференции. Ребята предложили свое видение перспектив разработки и освоения Северо-Врангелевского лицензионного участка. Жюри отметили оригинальность технологического решения задачи. Сбалансированность как содержательного, так и графического наполнения презентации, проработанность и внимательность к деталям", - сказали в пресс-службе Арктического Молодежного Центра Компетенций.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, основа проекта студентов - ледовые острова, а именно как оптимально использовать и извлекать пользу из ледового покрытия в районе лицензионного участка, а не бороться с ним. "Логистические торговые пути, выбранные командой - Восточный путь с опорной базой в Певеке. Кроме того, командой были проанализированы потенциальные партнеры - преимущественно компании Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Royal Dutch Shell", - добавили в центре.

В конференции приняли участие около сотни студентов петербургских вузов, в "Мозговом штурме" участвовали четыре команды. Команда победителей пройдет стажировку в нефтегазовой компании ООО "Газпромнефть - Сахалин". Период стажировки пока окончательно не утвержден, пояснили ТАСС.

Следующие молодежные конференции на арктическую тематику состоятся 16 и 30 октября. Они будут посвящены развитию Северного морского пути и перспективам развития арктического промышленного потенциала Санкт-Петербурга, добавили в пресс-службе.