На Чукотке закрылась навигация для маломерных судов на заливах морей

ТАСС, 10 октября. Навигация на внутренних заливах побережья Чукотки закрыта со вторника, сообщили ТАСС в пресс-службе окружного главка МЧС РФ.

"10 октября закрыта навигация для маломерных судов на участках внутренних заливов Берингова моря и прибрежных участках Восточно-Сибирского моря", - сказали в пресс-службе.

Спасатели предупреждают, что с этого дня движение на маломерных судах запрещено. За нарушение предусмотрена административная ответственность. В ведомстве рекомендуют провести техобслуживание судов и законсервировать их до следующего сезона.