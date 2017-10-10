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На Чукотке закрылась навигация для маломерных судов на заливах морей

В стране
10 октября, 11:03 UTC+3

С 10 октября движение на маломерных судах запрещено, за нарушение предусмотрена административная ответственность

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ТАСС, 10 октября. Навигация на внутренних заливах побережья Чукотки закрыта со вторника, сообщили ТАСС в пресс-службе окружного главка МЧС РФ.

"10 октября закрыта навигация для маломерных судов на участках внутренних заливов Берингова моря и прибрежных участках Восточно-Сибирского моря", - сказали в пресс-службе.

Спасатели предупреждают, что с этого дня движение на маломерных судах запрещено. За нарушение предусмотрена административная ответственность. В ведомстве рекомендуют провести техобслуживание судов и законсервировать их до следующего сезона. 

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