На Чукотке закрылась навигация для маломерных судов на заливах морей

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ТАСС, 10 октября. Навигация на внутренних заливах побережья Чукотки закрыта со вторника, сообщили ТАСС в пресс-службе окружного главка МЧС РФ.
"10 октября закрыта навигация для маломерных судов на участках внутренних заливов Берингова моря и прибрежных участках Восточно-Сибирского моря", - сказали в пресс-службе.
Спасатели предупреждают, что с этого дня движение на маломерных судах запрещено. За нарушение предусмотрена административная ответственность. В ведомстве рекомендуют провести техобслуживание судов и законсервировать их до следующего сезона.