Финансирование программы переселения жителей Ямала в Тюмень увеличено на 100 млн рублей

ТАСС, 10 октября. Финансирование программы "Сотрудничество" по переселению жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) из районов Крайнего Севера в Тюменскую область увеличено на 100 млн рублей. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

"Решение об увеличении финансирования жилищного направления программы "Сотрудничество" на 100 млн рублей было принято на совещании, которое состоялось в Тюмени. В рамках выделенных средств смогут улучшить свои жилищные условия еще 40 ямальских семей", - сказали там.

Программа реализуется с 2005 года на территории трех субъектов РФ - Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО - Югры) и Ямало-Ненецкого автономного округа. Соцвыплаты предоставляются жителям ЯНАО, выезжающим из арктического региона в населенные пункты юга Тюменской области. За это время субсидии получили 1120 ямальских семей.

"На реализацию направления в 2017 году из средств областного бюджета округу выделено 200 млн рублей. В списках граждан-получателей соцвыплат в этом году состоят 42 семьи инвалидов и 37 семей пенсионеров. 64 семьи уже подобрали себе жилые помещения и заключили договоры на их приобретение", - добавили в пресс-службе.