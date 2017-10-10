В Тюмени разработали технологию для продления "жизни" месторождениям низконапорного газа

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Ученые Тюменского индустриального университета (ТИУ) разработали технологию добычи низконапорного газа на месторождениях, которая позволяет продолжать их эксплуатацию даже на завершающей стадии. Такие работы ранее в России не проводились, сообщили во вторник в пресс-службе вуза.

"Проблемой извлечения низконапорного газа из месторождений, находящихся на поздней стадии разработки, российские ученые занимаются уже не одно десятилетие. Участники стратегического проекта университета "Повышение эффективности освоения Арктической зоны РФ" разработали технологию добычи низконапорного газа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что на гигантских газовых месторождениях находятся залежи с более низким коэффициентом газонасыщенности. "Из-за отсутствия технологии добычи низконапорного газа разработкой данного объекта не занимались", - уточнили в вузе.

По словам заведующего кафедрой бурения нефтяных и газовых скважин ТИУ Юрия Ваганова, подобные виды работ в России еще никто не проводил. "Например, первый проект эксплуатации Ямбургского месторождения (в Ямало-Ненецком автономном округе - прим. ТАСС), которое относится к разряду гигантских, был выполнен еще в 1983 году. Учитывая, что месторождение эксплуатируется более 30 лет, благодаря разрабатываемой нами технологии его можно эксплуатировать еще столько же лет", - приводит пресс-служба слова Ваганова.

Он подчеркнул, что новая технология даст "вторую жизнь" тем месторождениям, которые находятся на завершающей стадии. "А давая вторую жизнь месторождению, мы продлеваем жизнь северных городов и поселков", - резюмировал Ваганов.

В пресс-службе добавили, что ученые уже построили геологическую модель и сделали экономическое обоснование для Ямбургского месторождения. "В 2018 году уникальная технология будет внедрена на реальном объекте, месторождениях предприятий-партнеров вуза", - сказали там.

О проекте

ТИУ был основан в 2015 году после слияния двух крупнейших технических вузов региона. Программа опорного университета ориентирована на новую индустриализацию. Всего в вузе реализуется семь стратегических проектов, в том числе по повышению эффективности освоения Арктической зоны РФ.

Ранее сообщалось, данный проект рассчитан до 2020 года, за это время в Тюмени будет создан центр решения проблем повышения эффективности освоения Арктической зоны РФ и разработана комплексная модель освоения труднодоступных арктических территорий. Кроме того, в рамках данного проекта летом была организована международная палеоэкологическая экспедиция с участием специалистов из Мексики, Израиля и Польши по территории Ямало-Ненецкого автономного округа.