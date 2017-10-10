ГРОЗНЫЙ, 10 октября. /ТАСС/. Более половины языков народов Дагестана находятся на грани исчезновения. Об этом ТАСС сообщила во вторник министр по национальной политике Республики Дагестан Татьяна Гамалей в рамках V Международного политического форума "Российский Кавказ".

"Всего в Дагестане зафиксировано 32 языка, из них 14 считаются имеющими письменность. Это литературные языки, на которых ведется преподавание, которые мы, безусловно, не считаем находящимися под угрозой. А вот для остальных языков этот вопрос всегда стоит на повестке, потому что нет преподавания на этих языках, не издается литература, они бытуют только в словесной форме, что для языка всегда, конечно, смертельно", - рассказала Гамалей.

По ее словам, численность носителей этих исчезающих языков очень маленькая, "это очень тревожный показатель". "Если опираться на перепись 2010 года, реальность намного сложнее - есть те, кто не назвали себя носителями, а они есть, есть те, кто назвали, но они, к сожалению, языком не владеют", - рассказала министр, добавив, что еще одной серьезной опасностью для этой группы языков является внутренняя миграция молодежи. "Языки небольших этнических групп сохраняются только при компактном проживании этих групп, когда молодежь мигрирует в города, переходит на русский язык и какие-то крупные языки, те языки сразу забываются", - пояснила Гамалей.

Для того, чтобы спасти языки, находящиеся на грани исчезновения, в прошлом году на базе Дагестанского государственного университета был открыт Центр по изучению родных языков республики. По словам Гамалей, в текущем году в Центре в рамках Федеральной целевой программы по поддержке языков запланирован ряд мероприятий. "Наши коллеги попросили поддержать, прежде всего издательские проекты, поэтому к 21 октября пройдет презентация пяти изданий исследований языков народов Дагестана. Это то, без чего невозможно говорить о документации языка", - отметила Гамалей.

21 октября в Республике Дагестан состоится День дагестанской культуры и языков, в канун праздника жители республики также напишут Тотальный диктант на 14 языках народов Дагестана.

10-11 октября в Грозном проходит политологический форум "Российский Кавказ". В рамках форума эксперты обсуждают вопросы этноконфессиональных отношений, социально-политических реформ в зеркале северокавказского региона, миграционные процессы и многое другое. В числе почетных гостей форума - руководитель ФАДН России Игорь Баринов, министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, глава Ростуризма Олег Сафонов, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, главы субъектов СКФО и ЮФО.