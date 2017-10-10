Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первая зеленая аллея ООН появилась в Пятигорске

В стране
10 октября, 14:31 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 10, октября. /ТАСС

Аллею высадили в участники экологического форума на территории санатория "Пятигорский нарзан"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЯТИГОРСК, 10 октября. /ТАСС/. Зеленая аллея Организации Объединенных Наций (ООН) высажена в Пятигорске. Об этом во вторник сообщила пресс-служба городской администрации.

"Ее высадили на территории клинического санатория "Пятигорский нарзан" участники прошедшего недавно экологического форума "Зеленая экономика: стратегии устойчивого развития городов и регионов", - говорится в сообщении.

Участники акции отметили, что курс развития курортного региона и задачи ООН в сфере экологии перекликаются, а гендиректора "Пятигорского нарзана" представители ООН считают единомышленницей. "Именно поэтому первая зеленая аллея высажена здесь", - добавили в пресс-службе.

"Такая инициатива будет хорошей традицией подтверждать признание основных принципов устойчивого развития и здоровья планеты", - приводит пресс-служба слова руководителя офиса "ООН - окружающая среда" в России Владимира Мошкало.

Пока на пятигорской аллее растет только боярышник, однако позже, как обещают, появятся и другие насаждения. Аналогичные аллеи вскоре должны появиться во всех 193 странах, которые объединяет ООН, сообщили в городской администрации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Итоги деятельности Павла Конькова на посту губернатора Ивановской области. Досье
2
В Сирии при взлете разбился российский Су-24
3
Опиоидный кризис в США становится опаснее ВИЧ
4
ВКС РФ нанесли 182 авиаудара за сутки по боевикам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор
5
Двухдневная магнитная буря начнется на Земле 13 октября
6
Рогозин: РФ и Сирию свяжет прямая судоходная линия
7
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама