Первая зеленая аллея ООН появилась в Пятигорске

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ПЯТИГОРСК, 10 октября. /ТАСС/. Зеленая аллея Организации Объединенных Наций (ООН) высажена в Пятигорске. Об этом во вторник сообщила пресс-служба городской администрации.
"Ее высадили на территории клинического санатория "Пятигорский нарзан" участники прошедшего недавно экологического форума "Зеленая экономика: стратегии устойчивого развития городов и регионов", - говорится в сообщении.
Участники акции отметили, что курс развития курортного региона и задачи ООН в сфере экологии перекликаются, а гендиректора "Пятигорского нарзана" представители ООН считают единомышленницей. "Именно поэтому первая зеленая аллея высажена здесь", - добавили в пресс-службе.
"Такая инициатива будет хорошей традицией подтверждать признание основных принципов устойчивого развития и здоровья планеты", - приводит пресс-служба слова руководителя офиса "ООН - окружающая среда" в России Владимира Мошкало.
Пока на пятигорской аллее растет только боярышник, однако позже, как обещают, появятся и другие насаждения. Аналогичные аллеи вскоре должны появиться во всех 193 странах, которые объединяет ООН, сообщили в городской администрации.