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В Северной Осетии разработали игру для смартфонов на осетинском языке

В стране
10 октября, 15:20 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 10, октября. /ТАСС

Приложение является аналогом популярной телеигры "Кто хочет стать миллионером?"

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ГРОЗНЫЙ, 10 октября. /ТАСС/. Программист из Северной Осетит Ахсар Габараев разработал для гаджетов игру на осетинском языке "Базон-базон" (в переводе с осетинского языка "угадай-ка") по аналогии с популярной телеигрой "Кто хочет стать миллионером?". Об этом рассказал во вторник ТАСС министр по делам национальных отношений республики Аслан Цуциев в рамках V Международного политологического форума "Российский Кавказ", который проходит в Грозном 10-11 октября.

"У нас много проектов по популяризации осетинского языка появляется. Одним из таких является проект <...> Ахсара Габараева, который создал программу для сматрфонов по аналогии игры "Кто хочет стать миллионером?". Называется она "Базон-базон", за первые две недели ее скачали более 1,5 тыс. людей. <...> Подобные проекты дают возможность осетинскому языку функционировать в современных условиях", - сказал Цуциев.

Кроме того, для сохранения и развития родного языка власти Северной Осетии планируют создавать мультфильмы. "Анимационные фильмы будем создавать по мотивам осетинских сказок. Пока не можем сказать, сколько, но ранее уже создали несколько", - пояснил министр.

Осетинский язык относится к иранской группе индоиранской ветви индоевропейских языков и является, наряду с ягнобским, одним из двух сохранившихся до нашего времени северо-восточно-иранских языков. Ранее Цуциев сообщал, что, по данным ЮНЕСКО, этот язык находится под угрозой исчезновения.

Как сообщалось ранее, власти Северной Осетии в 2017 году примут госпрограмму национально-культурного развития осетинского народа на 2017-2019 годы. По данным местных властей, большинство жителей Владикавказа старше 40 лет практически не владеют родным языком из-за определенной национальной политики, которая существовала в 1970-е годы. Сейчас в Северной Осетии действуют два государственных языка - осетинский и русский.

10-11 октября в Грозном проходит политологический форум "Российский Кавказ". В рамках форума эксперты обсудят вопросы этноконфессиональных отношений, социально-политических реформ в зеркале северокавказского региона, миграционные процессы и многое другое.

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