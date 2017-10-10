ГУ МЧС РФ Тувы начало опашку сел для защиты от природных пожаров в следующем году

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Опашка сел в преддверии пожароопасного периода 2018 года начата в Туве, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"Осенние минерализованные полосы проведены в 78 населенных пунктах республики из 137. Из 35 населенных пунктов, находящихся в лесном массиве и прилегающих к ним местностях, осеннюю опашку сделали уже в 22 населенных пунктах. До настоящего времени к опашке еще не приступили Тандынский и Тоджинский районы", - сказали в ведомстве.

Тувинский главк МЧС ежегодно организует опашки сел региона. Однако до этого года она проводилась лишь в 35 населенных пунктах.