Жители деревни Никольское в Новгородской области вскладчину построили подвесной мост

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Жители новгородской деревни Никольское вскладчину построили подвесной мост взамен разрушившегося. Избранный губернатор Новгородской области Андрей Никитин назвал это "хорошим примером сотрудничества", сообщив об этом во вторник на своей странице в соцсети.

"Хорошим примером сотрудничества местной администрации, бизнеса и жителей стало строительство подвесного моста в деревне Никольское Любытинского района. Прежнюю небезопасную переправу закрыли, жителям было сложно попасть из одной части деревни в другую. За месяц совместными усилиями удалось построить новый мост и решить проблему", - сказал он.

Как уточнили в пресс-службе правительства области, старый мост над ручьем, разделяющим деревню надвое, был закрыт из-за своей ветхости, и местным детям даже приходилось ездить в школу на автобусе в объезд.

По словам главы Любытинского района Андрея Устинова, которого цитируют в пресс-службе, "мост возводили всем миром": площадку расчищали от мусора, старых металлоконструкций, демонтировали прогнивший настил. Предприниматели помогли с пиломатериалами, техникой, людскими ресурсами, сами жители работали по вечерам и в выходные дни. Теперь, как отмечают жители Никольского, мост приобрел новый вид, а главное стал надежным и безопасным.