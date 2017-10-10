Жители деревни Никольское в Новгородской области вскладчину построили подвесной мост

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Жители новгородской деревни Никольское вскладчину построили подвесной мост взамен разрушившегося. Избранный губернатор Новгородской области Андрей Никитин назвал это "хорошим примером сотрудничества", сообщив об этом во вторник на своей странице в соцсети.
"Хорошим примером сотрудничества местной администрации, бизнеса и жителей стало строительство подвесного моста в деревне Никольское Любытинского района. Прежнюю небезопасную переправу закрыли, жителям было сложно попасть из одной части деревни в другую. За месяц совместными усилиями удалось построить новый мост и решить проблему", - сказал он.
Как уточнили в пресс-службе правительства области, старый мост над ручьем, разделяющим деревню надвое, был закрыт из-за своей ветхости, и местным детям даже приходилось ездить в школу на автобусе в объезд.
По словам главы Любытинского района Андрея Устинова, которого цитируют в пресс-службе, "мост возводили всем миром": площадку расчищали от мусора, старых металлоконструкций, демонтировали прогнивший настил. Предприниматели помогли с пиломатериалами, техникой, людскими ресурсами, сами жители работали по вечерам и в выходные дни. Теперь, как отмечают жители Никольского, мост приобрел новый вид, а главное стал надежным и безопасным.